ТОП-12 речей, які полегшать вам роботу з ноутбуком

Різні аксесуари та гаджети для ноутбуків можуть допомогти зробити роботу з ними зручнішою – особливо в дорозі або, наприклад, на пляжі

Аксесуари та гаджети для ноутбуків можуть сильно полегшити ваше життя / Фото: Pixabay

Користувачі тепер практично не розлучаються зі своїми ноутбуками, працюючи лежачи в ліжку або сидячи в поїздах, але це створило низку проблем – із підзарядкою, підсвічуванням, зручністю носіння.

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Тому може бути потрібна допомога інших гаджетів для підвищення їхньої та вашої продуктивності.

Нижче ми наводимо 12 корисних речей для вашого ноутбука від interesting engineering.

Стіл для ноутбука

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Може бути незручно носити ноутбук на колінах, коли вам нема куди його поставити на вулиці або коли ви лежите в ліжку. Але стіл для ноутбука зробить все простіше та підвищить ефективність роботи.

Завдяки власнику та невеликій вазі багато які з них можна носити з собою куди завгодно.

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Варто вибирати стіл, укомплектований тримачем для планшета, ручки та телефону, що допоможе заощадити місце, де б ви його не використовували; лежачи на дивані або під час подорожі.

Зашифрований флеш-накопичувач

Ви можете зберігати на флешці все що хочете, це нормально. Але є речі, яких ми всі соромимося: старі чи відверті фото та фільми, або конфіденційні файли компанії.

Щоб зберігати їх без побоювань, знадобиться зашифрована флешка, втрата якої не буде так сильно лякати, оскільки зловмисник, що вкрав її, не зможе переглянути файли.

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Також вони будуть недоступні тим, хто випадково підбере флешку або навмисне вирішить перевірити вашу закриту інформацію – наприклад, хтось із знайомих чи близьких.

Охолоджувальна підставка для ноутбука

Коли ви використовуєте свій ноутбук протягом довгих годин, він неминуче стає все гарячим і гарячим, а влітку відчуття ще гірше.

Щоб уникнути асоціації з розпеченим предметом на колінах, може стати в нагоді охолодна підставка, яка зробить ноутбук набагато прохолоднішим.

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Певні моделі мають до шести регулювань кута, що дозволить зручно розмістити ваш ноутбук незалежно від пози власника.

Портативний зарядний пристрій

Користувачі далеко не завжди використовують свій ноутбук вдома з купою розеток. Іноді потрібно працювати прямо на вулиці чи у дорозі.

Якщо ноутбук вже сідає після кількох годин роботи, а поряд немає кафе, щоб використати розетку, можна купити портативний зарядний пристрій.

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Його можна взяти із собою куди завгодно, щоб зарядити ноутбук. Це також може бути док-станцією з декількома портами USB.

Бездротова портативна миша

Тачпад – це не те, що може використовувати кожен або чого може звикнути кожен. Якщо ви використовували мишу, використання сенсорної панелі може бути для вас не таким зручним.

Тому вам, звичайно ж, підійде бездротова миша, яку завжди можна підібрати улюбленого розміру та кольору.

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Вибір таких пристроїв зазвичай дуже широкий – від геймерських до найдешевших і простих, і вони напевно допоможуть тим, у кого в ноутбуці незручний тачпад.

Водонепроникний Bluetooth-динамік

Музика – одна з найприємніших і чудових речей у нашому житті, але звук у ноутбуках буває не найкращим, крім того, не завжди зручні й навушники.

Спеціальні Bluetooth-динаміки, які бувають тепер також водонепроникними, допоможуть насолодитись усіма діапазонами звуків.

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Ви можете використовувати їх скрізь: на пляжі, на роботі, на вечірці або у вітальні.

Пристрій для читання карт пам'яті

Для отримання доступу до карт пам'яті може стати в нагоді кард-рідер, який дозволяє отримати доступ до даних на таких картах, як SD або MMC.

Як правило, він сумісний із роз'ємами типу A, B та C . Отже, тільки з SD-картою і цим кард-рідером можна керувати всіма своїми даними з пристроїв і на них.

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Наприклад, можна робити фотографії за допомогою професійної камери та цього пристрою для читання карток пам'яті, а потім переносити на ноутбук та ділитися ними з іншими.

Сумка для ноутбука

Проста, але важлива річ, яка завжди знадобиться у дорозі, це сумка для ноутбука.

Важливо знайти зручну сумку з зручним ременем щоб він не пошкодив ваше плече. Також краще підбирати сумку за розміром ноутбука, щоб він зберігався там у безпеці.

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Багато сумок для ноутбука та рюкзаки також мають додаткові відділення: переконайтеся, що вони досить міцні та ключі в кишені такої сумки не будуть пошкоджувати поверхню улюбленого комп'ютера.

Магнітний тримач для ноутбука

Це шанс попрощатися зі втомленими шиями та пропущеними повідомленнями завдяки налаштуванню з двома екранами, яке вміщує телефон та ноутбук на рівні очей.

Потрібно просто прикріпити магнітне кріплення телефону до верхньої частини вашого ноутбука або будь-якої іншої поверхні за допомогою клейкої стрічки, що додається.

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Утримувач телефону має складний подовжувач, який є крихітним, легким та зручним для транспортування, що робить його ідеальним для використання вдома або у дорозі.

Док-станція для ноутбука

Цей пристрій дозволяє підключатися до подвійних або потрійних зовнішніх екранів високої чіткості та USB-аксесуарів, таких як клавіатура, миша, USB-накопичувач або принтер.

Можна підключити пристрій та кілька динаміків, щоб створити власну робочу станцію з кількома дисплеями.

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Розйоми USB-C дозволяють заряджати ноутбук потужністю 100 Вт та забезпечують надшвидку передачу даних.

Крім того, можна також зарядити телефони. Ще один додатковий порт USB 2.0 підходить для клавіатури та бездротового пристрою, забезпечуючи надійне з'єднання WiFi.

Настільний пилосос

Після 180 хвилин заряджання бездротовий очищувач клавіатури з літій-іонною батареєю, що перезаряджається, готовий до використання та може видалити пил всюди.

Крихти, уривки паперу, шерсть домашніх тварин та все інше, що міститься на клавіатурі вашого комп'ютера, може бути зібране ним.

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Такий пристрій є легким і може використовуватися вдома, в офісі або в машині. Він також має гарну систему фільтрації.

Нічник для клавіатури

Безсонні робочі ночі можна врятувати лише за допомогою нічника для клавіатури. Щоб уникнути напруження очей, на поверхні лампи відсутні мерехтіння, відблиски, синє світло та тіні.

Світлодіодний індикатор живиться від USB; немає потреби у додатковому джерелі живлення, оскільки воно подається безпосередньо від вставленого USB-порту.

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Його можна скласти в кишеню, сумку чи рюкзак, і він повертається на 360 градусів , щоб задовольнити потреби у кількох положеннях, незважаючи на невеликий розмір та легку вагу.

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