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СЬОГОДНІ Техно

Допоможи знищувати окупанта! Куди писати, якщо побачили ворожу техніку

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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15 березня, 10:15
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Українська армія успішно стримує тиск російської армії, а допомагає їм звичайне мирне населення, вчасно повідомляючи про пересування техніки окупантів
В Україні створили боти для відстежування російської армії
В Україні створили боти для відстежування російської армії / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Спеціально для цього Міністерство цифрової трансформації запустило спеціальний чат-бот у Telegram єВорог. Для його використання потрібно підтвердити свою особу через програму "Дія".

Читайте також: В українській кіберармії вже 300 тисяч людей: як туди потрапити та чим вони займаються

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Далі ви можете ділитися геопозицією ворога, фото та відео доказами.

Але це єдиний сервіс для виявлення окупанта. Раніше Служба безпеки України запустила чат-бот у Telegram STOP Russian War.

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За допомогою цього бота можна не тільки повідомити розташування армії ворога, але й дати наведення на ціль для кібератаки на інфраструктуру окупанта.

Але водночас СБУ нагадує, що не треба повідомляти про переміщення українських військових. а також відразу ж писати в соцмережі про наслідки обстрілу з боку окупанта. Тим самим ви допомагаєте йому скоригувати удар.

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Як можна допомогти українській армії, маючи лише смартфон:

  • Повідомляти про пересування техніки ворога в чат-ботах єВорог і STOP Russian War.
  • Повідомляти про дезінформаторів та тих, хто розкриває розташування українських військ, у чат-боті StopRussia.
  • Повідомляти про мародерів та снаряди, які не здетонували, у чат-боті Ukraine avanger bot.
  • Блокувати дезінформацію за допомогою каналу StopRussiaChannel.
  • Передавати зафіксовані військові злочини окупантів для використання у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі в чат-бот TRIBUNAL.UA.
  • Ще один сервіс для збору доказів військових злочинів Росії – Russian War Crimes!
  • Розсилати росіянам дані із сайту Окупант, що надає інформацію про військовополонених ворогів та з Telegram-каналу Шукай своїх.

Олександр Трикіша
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Сержант Дерусова Інна Миколаївна – старший бойовий медик. З початку вторгнення російських військ виконувала завдання у місті Охтирка Сумської області: врятувала понад 10 українських військовослужбовців, витягнувши їх з-під ворожого вогню. Загинула від артилерійських обстрілів окупантів, допомагаючи пораненим. Перша жінка – Герой України, якій це звання присвоєно посмертно.

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Старший лейтенант Гуцул Володимир. Цей бойовий офіцер ще до російського вторгнення був нагороджений орденом “За мужність”. А тепер він отримав “Золоту Зірку” та звання Герой України. Завдяки його героїчним діям у Херсонській області вдалося знищити 25 одиниць техніки ворога і близько 300 окупантів.
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