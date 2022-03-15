Допоможи знищувати окупанта! Куди писати, якщо побачили ворожу техніку

Спеціально для цього Міністерство цифрової трансформації запустило спеціальний чат-бот у Telegram єВорог. Для його використання потрібно підтвердити свою особу через програму "Дія".
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Далі ви можете ділитися геопозицією ворога, фото та відео доказами.
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Але це єдиний сервіс для виявлення окупанта. Раніше Служба безпеки України запустила чат-бот у Telegram STOP Russian War.
За допомогою цього бота можна не тільки повідомити розташування армії ворога, але й дати наведення на ціль для кібератаки на інфраструктуру окупанта.
Але водночас СБУ нагадує, що не треба повідомляти про переміщення українських військових. а також відразу ж писати в соцмережі про наслідки обстрілу з боку окупанта. Тим самим ви допомагаєте йому скоригувати удар.
Як можна допомогти українській армії, маючи лише смартфон:
- Повідомляти про пересування техніки ворога в чат-ботах єВорог і STOP Russian War.
- Повідомляти про дезінформаторів та тих, хто розкриває розташування українських військ, у чат-боті StopRussia.
- Повідомляти про мародерів та снаряди, які не здетонували, у чат-боті Ukraine avanger bot.
- Блокувати дезінформацію за допомогою каналу StopRussiaChannel.
- Передавати зафіксовані військові злочини окупантів для використання у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі в чат-бот TRIBUNAL.UA.
- Ще один сервіс для збору доказів військових злочинів Росії – Russian War Crimes!
- Розсилати росіянам дані із сайту Окупант, що надає інформацію про військовополонених ворогів та з Telegram-каналу Шукай своїх.