Apple AirTag у допомогу: 5 місць для смарт-міток, про які ви не думали

Якщо ви схильні втрачати особисті речі, Apple AirTag виручить не тільки в пошуку гаманця або смартфона. Функція "Знайти мене" допоможе відшукати навіть вкрадений велосипед

За допомогою розміщення смарт-міток, Apple AirTag легко відшукати шлях у наметовий табір, а не тільки забуті ключі

Якщо ви схильні регулярно втрачати особисті речі, а також себе самого у просторі, то використовуйте Apple AirTag не тільки для пошуку ключів або забутого у квартирі смартфона.

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Зазвичай потрібно перебувати в зоні дії Bluetooth, щоб знайти AirTag, але Ви також можете використовувати службу Apple "Find My". Для цього просто переведіть свій AirTag в режим зникнення, і ви отримаєте повідомлення, як тільки він опиниться в зоні дії мережі "Знайти мене". AirTag зазвичай використовується для виявлення гаманців, телефонів чи пульта від телевізора.

Для пошуку предметів та речей можна використовувати службу Apple "Find My", для цього просто переведіть свій AirTag в режим зникнення

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Також ви можете використовувати його:

У своєму наметі, коли йдете у похід. Наприклад, якщо ви вирішите пройти пішки кілька миль в один день, ви можете використовувати функцію "Знайти мене", щоб знайти останнє місце AirTag (ваш намет) і прокласти маршрут до табору. Якщо ви схильні забувати свій верхній одяг, то після прибуття повісіть куртку на вішалку або спинку стільця, помістіть AirTag в кишеню, щоб знати, де її залишили. Щоб обійтися без стресу при пошуку валізи в аерпроті, ви можете помістити всередину трекер AirTag, щоб відстежувати його місцезнаходження. Якщо ви часто носите із собою ноутбук, то рекомендується помістити AirTag в одну з кишень. Ви зможете не тільки знайти свій дорогий ноутбук, але й зберегти будь-яку конфіденційну інформацію про компанію чи особисту інформацію, яка була у вас у сумці. А ще, якщо ви розмістіть AirTag у прихованому місці на велосипеді, ви легко зможете його знайти у разі викрадення.

Але найкраще повідомити поліцію та дозволити їм забрати ваш велосипед, щоб уникнути небезпечних ситуацій. Цей метод також працює на автомобілі, якщо він був викрадений або відбуксований, або якщо ви не можете пригадати, де ви його припаркували.

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