Приголомшлива точність! Україна може отримати від США снаряди "Екскалібур" (фото, відео)

Снарядом можна вести вогонь із будь-якої артилерійської системи стандарту НАТО

Excalibur має калібр 155 мм та похибку в кілька метрів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна продовжує отримувати зброю від західних союзників, щоб протистояти російським окупантам. Зокрема, наша країна отримає американські снаряди до артилерійської системи HIMARS, які можуть долетіти до російських об'єктів у Криму.

Також ведуться розмови про постачання високоточних снарядів M982 Excalibur, які, як повідомляється, входять в один із пакетів допомоги від Канади. 8 липня відбувся брифінг у Пентагоні, на якому один із журналістів запитав про ці снаряди. Однак йому відповіли, що "не можуть вдаватися в деталі".

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Сайт "Сьогодні" розібрався, що за снаряди може отримати Україна.

Точний снаряд

Як зазначається, M982 Excalibur – це високоточний артилерійський снаряд калібром 155 мм, який був створений спільними зусиллями різних дослідницьких підрозділів армії США та компанією Raytheon.

Снаряд має дальність у 40 км та похибку в декілька метрів завдяки системі наведення з інерційної та супутникової навігації. Як повідомляється, останнє має вирішальне значення, оскільки для влучного пострілу необхідно лише знати координати цілі, а не підсвічувати її лазером.

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Цікаво, що вести вогонь цим снарядом можна з будь-якої сучасної артилерійської системи стандарту НАТО – американських гаубиць M777, колісних французьких CAESAR, гусеничних німецьких PzH 2000 або британських AS90 Braveheart тощо.

Снаряд M982 Excalibur. / Фото: defence-ua.com

Характеристики снаряда Excalibur:

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маса – 48 кг;

маса бойової частини – 22 кг;

довжина – 1 м;

калібр – 155 мм;

похибка від точки прицілювання – 4 м.

Експерти зазначають, що дальність стрільби з Excalibur залежить від самої артсистеми. Зокрема, доведена дальність пострілу Excalibur з M777 з довжиною ствола 39 калібрів становить 36 кілометрів. Водночас CAESAR із 52-каліберним стволом здатний вести вогонь з нього на 46 км, а PzH 2000 – на 48 км.

"Для максимізації ефективності Excalibur, в першу чергу, буде краще використовувати саме з самохідних артилерійських установок з довжиною ствола у 52 калібри. В умовах контрбатарейної боротьби це дозволить отримати астрономічну перевагу над ворогом", – йдеться в повідомленні.

Якщо порівнювати, то дальність вогню з однієї з артилерійських систем армії РФ – "Мста" – становить до 24,7 км спеціальними снарядами з покращеною аеродинамікою 3ВОФ45.

"А спеціалізований "Гіацинт", який створювався як контрбатарейний засіб, має дальність пострілу до 30,5 км аналогічним спеціальним снарядом 3ВОФ86. Тобто перевищення використання Excalibur з 52-каліберних артсистем складатиме 16-18 км. Для розуміння масштабу прірви – це дальність стрільби з розповсюдженої радянської САУ 2С3 "Акація", – вказують експерти.

Водночас вказується, що Excalibur може стати вирішальним фактором як під час контрбатарейної боротьби, так і знищення важливих цілей високоточними ударами.

Раніше сайт "Сьогодні" писав про американські реактивні системи залпового вогню HIMARS, які вже щосили б'ють по окупантах, а головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав яскраву роботу польських "Крабів" на фронті. Також ми писали про RM-70 Vampire, з яких українські військові гатять по ворогу.