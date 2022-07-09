Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🙌 Саммит G20 ℹ Виїзд військовозобов'язаних 🎆 "Бавовна" в Росії ⚔ Бої на Донбасі
СЬОГОДНІ Техно

Приголомшлива точність! Україна може отримати від США снаряди "Екскалібур" (фото, відео)

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 липня, 13:54
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Снарядом можна вести вогонь із будь-якої артилерійської системи стандарту НАТО
Excalibur має калібр 155 мм та похибку в кілька метрів.
Excalibur має калібр 155 мм та похибку в кілька метрів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна продовжує отримувати зброю від західних союзників, щоб протистояти російським окупантам. Зокрема, наша країна отримає американські снаряди до артилерійської системи HIMARS, які можуть долетіти до російських об'єктів у Криму.

Також ведуться розмови про постачання високоточних снарядів M982 Excalibur, які, як повідомляється, входять в один із пакетів допомоги від Канади. 8 липня відбувся брифінг у Пентагоні, на якому один із журналістів запитав про ці снаряди. Однак йому відповіли, що "не можуть вдаватися в деталі".

Реклама

Сайт "Сьогодні" розібрався, що за снаряди може отримати Україна.

Точний снаряд

Як зазначається, M982 Excalibur – це високоточний артилерійський снаряд калібром 155 мм, який був створений спільними зусиллями різних дослідницьких підрозділів армії США та компанією Raytheon.

Снаряд має дальність у 40 км та похибку в декілька метрів завдяки системі наведення з інерційної та супутникової навігації. Як повідомляється, останнє має вирішальне значення, оскільки для влучного пострілу необхідно лише знати координати цілі, а не підсвічувати її лазером.

Реклама

Цікаво, що вести вогонь цим снарядом можна з будь-якої сучасної артилерійської системи стандарту НАТО – американських гаубиць M777, колісних французьких CAESAR, гусеничних німецьких PzH 2000 або британських AS90 Braveheart тощо.

Снаряд M982 Excalibur.
Снаряд M982 Excalibur. / Фото: defence-ua.com

Характеристики снаряда Excalibur:

Реклама
  • маса – 48 кг;
  • маса бойової частини – 22 кг;
  • довжина – 1 м;
  • калібр – 155 мм;
  • похибка від точки прицілювання – 4 м.

Експерти зазначають, що дальність стрільби з Excalibur залежить від самої артсистеми. Зокрема, доведена дальність пострілу Excalibur з M777 з довжиною ствола 39 калібрів становить 36 кілометрів. Водночас CAESAR із 52-каліберним стволом здатний вести вогонь з нього на 46 км, а PzH 2000 – на 48 км.

"Для максимізації ефективності Excalibur, в першу чергу, буде краще використовувати саме з самохідних артилерійських установок з довжиною ствола у 52 калібри. В умовах контрбатарейної боротьби це дозволить отримати астрономічну перевагу над ворогом", – йдеться в повідомленні.

Якщо порівнювати, то дальність вогню з однієї з артилерійських систем армії РФ – "Мста" – становить до 24,7 км спеціальними снарядами з покращеною аеродинамікою 3ВОФ45.

"А спеціалізований "Гіацинт", який створювався як контрбатарейний засіб, має дальність пострілу до 30,5 км аналогічним спеціальним снарядом 3ВОФ86. Тобто перевищення використання Excalibur з 52-каліберних артсистем складатиме 16-18 км. Для розуміння масштабу прірви – це дальність стрільби з розповсюдженої радянської САУ 2С3 "Акація", – вказують експерти.

Водночас вказується, що Excalibur може стати вирішальним фактором як під час контрбатарейної боротьби, так і знищення важливих цілей високоточними ударами.

Раніше сайт "Сьогодні" писав про американські реактивні системи залпового вогню HIMARS, які вже щосили б'ють по окупантах, а головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав яскраву роботу польських "Крабів" на фронті. Також ми писали про RM-70 Vampire, з яких українські військові гатять по ворогу.

Павло Чернишук
Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Наука і техніка

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Більше новин
НЬЮЗМЕЙКЕРИ
Наші автори
Олександр Трикіша Як народилася "Рука Бога": найвідоміший гол в кар'єрі Дієго Марадони (відео) Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Руслан Антонов Геймери висловилися проти NFT, але виробників відеоігор це мало хвилює Руслан Антонов · редактор Техно Сьогодні
Творча команда
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Червона планета
Цікаво
Крипто
Майнить
ТОП публікацій
Олександр Трикіша

Олександр Трикіша

Team Lead Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИТТЯ
Більше лайфхаків
Життя на орбіті
Більше новин
ТОП публікацій
Руслан Антонов

Руслан Антонов

редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
СПОРТ
Більше спорту
Останні новини
Більше новин
Корисні додатки під час війни
Для вашого смартфону

Дія. Крім цифрових документів, програма дозволяє віддалено оформити допомогу переселенцям

Telegram. Месенджер перетворився на головне джерело новин, а різні боти дозволяють повідомляти про переміщення окупанта

Повітряна тривога. Програма повідомляє про повітряну тривогу у вибраному вами місті або області. Працює навіть у беззвучному режимі

TacticMedAid. Довідник з медичної допомоги при пораненнях як для цивільних, так і військових. Для використання методів не потрібно мати спеціальної освіти

Перша допомога. Ще один додаток з надання першої медичної допомоги, наданий Національним товариством Червоного Хреста

1 /2
Завантажити
Перше сонячне затемнення-2022
Як це було

У ніч із 30 квітня на 1 травня пройшло перше у 2020 році сонячне затемнення

Сонячне затемнення відбувається, коли Місяць стає в одну лінію між Сонцем та Землею

Але через особливу траєкторію Місяць не повністю закрив Сонце, надавши йому форми півмісяця.

Затемнення могли спостерігати тільки в Антарктиді, Південній Америці та в Тихому та Атлантичному океанах.

Наступне сонячне затемнення відбудеться 25 жовтня. Тоді його можна буде побачити у Європі

1 /2
WAR GAMES
Ігри про війну в Україні
Грати
Вони пішли з Росії
Найбільші технологічні компанії
1
Apple Apple
$2.706 T
2
Microsoft Microsoft
$2.096 T
3
Google (Alphabet) Google (Alphabet)
$1.617 T
4
Amazon Amazon
$1.501 T
5
Tesla Tesla
$1.047 T
Хто ще
Як безпечно використовувати смартфон в окупації
9 порад

Знайдіть старий працездатний телефон, який ви можете віддати на вимогу окупантів. Заховайте телефон, яким ви плануєте користуватися, у сухе тепле місце

Заряджайте телефон за будь-якої можливості. Тримайте зарядженими пауербанки. Увімкніть режим жорсткої економії енергії або режим енергозбереження

Завантажте файли та сторінки, необхідні для виживання, у пам'ять смартфону. Видаліть із пам'яті смартфона весь контент, який може зашкодити вам при затриманні окупантами

Свої повідомлення про пересування або звірства окупантів відразу видаляйте з телефону. У разі небезпеки видаляйте відразу чат, а не окремі повідомлення. Використовуйте секретні чати

Використовуйте вбудовані засоби блокування телефону для ускладнення доступу сторонніх даних - пароль графічний пароль, відбиток пальця

Встановіть програми Повітряна тривога, TacticMedAid та Перша допомога. Завантажте вміст із них для офлайн доступу

Не розповсюджуйте інформацію з неофіційних джерел навіть від людей, яким ви довіряєте

Отримуйте дані про місцезнаходження рідних або передавайте свої за допомогою програми StarFind (для абонентів Київстар)

Збережіть на смартфоні та у хмарі копії документів (свої та рідних) - паспорти, свідоцтва про народження, ІПН. Зберігайте їх у секретних папках та альбомах

1 /2
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Залишайся живим
Як тримати зв'язок без Мережі і інтернету
Дізнатися
Хто краще всіх фотографує у 2022 році
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Чому вони найкращі
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

21732.69

Binance Coin (BNB)

244.41

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

52.4

Theta (THETA)

1.28

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти