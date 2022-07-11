Ейфелева вежа у 3-D і не тільки: чим здивували оновлені Apple Maps

Apple Maps додали нові картографічні дані для Франції, Монако та Нової Зеландії. Покращень кілька, від додавання 3D-моделей до перероблених міток

Ейфелева вежа в 3-D і не тільки, нові оновлені Apple Maps доступні для Франції, Монако та Нової Зеландії

Три "нові" країни з 16-ма унікальними розташуваннями отримали про оновлені Apple Maps : найточніші дані про дороги, місцевість і не тільки тепер поширені для Франції, Монако та Нової Зеландії.

Також ми писали, що у мережу проникли дані про майбутню модель Samsung Galaxy Watch 5. Новинки, крім оновлення інформації про місцевість, перероблені мітки з назвами, виділення областей, а також додавання 3D-моделей у місцях розташування цих трьох країн.

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Особливо пощастило мегаполісам: наприклад у Парижі тепер можна побачити на картах 3D-модель Ейфелевої вежі у Flyover. Оновлення тестували 39 днів, у результаті оновлену інформацію отримають 70,4 мільйона людей.

Особливо пощастило мегаполісам: наприклад, у Парижі тепер можна побачити на картах 3D-модель Ейфелевої вежі у Flyove

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Загалом картографічні дані, зібрані Apple, нині охоплюють 19% площі суші Землі та майже 10% населення світу. Apple Maps постійно поповнюється новою картографічною інформацією рамках глобальної ініціативи, розпочатої ще 2018 року.

Нагадаємо, що раніше ми також писали, що рекордний запуск супутників Starlink на кораблі SpaceX Falcon 9 пройшов успішно.