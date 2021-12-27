Клавіатуру ноутбука від LG оточили сенсорними екранами: навіщо вони потрібні

Компанія LG офіційно оформила патент на ноутбук з декількома сенсорними панелями-екранами – вони є з боків від клавіатури та, можливо, над нею

Клавіатура від LG отримає два додаткові сенсорні екрани / Фото: Pixabay

Сама клавіатура розробленого компанією ноутбука значно менша, ніж звичайно – очевидно, для розміщення двох дисплеїв праворуч і ліворуч.

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Новий патент на портативний комп'ютер LG з'явився на сайті Всесвітньої організації інтелектуальної власності ВОІВ.

Дисплеї є сенсорними панелями, водночас правий екран може працювати як трекпад, також бути цифровою клавіатурою.

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Паралельно лівий екран може використовуватися для різних елементів керування, наприклад, регулювання яскравості та гучності.

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Цікаво, що верхня частина базової панелі, де зазвичай розташована клавіатура ноутбука, залишилася порожньою. Можливо, цей простір використовують, щоб інтегрувати потужні динаміки.

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Також вона може стати широким додатковим дисплеєм з підтримкою стілусу для художників та дизайнерів.

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Крім того, LG покращила технологію охолодження ноутбука – тому є припущення, що у нього буде потужна начинка.

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