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СЬОГОДНІ Техно

Клавіатуру ноутбука від LG оточили сенсорними екранами: навіщо вони потрібні

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
27 грудня, 14:15
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Компанія LG офіційно оформила патент на ноутбук з декількома сенсорними панелями-екранами – вони є з боків від клавіатури та, можливо, над нею
Клавіатура від LG отримає два додаткові сенсорні екрани
Клавіатура від LG отримає два додаткові сенсорні екрани / Фото: Pixabay

Сама клавіатура розробленого компанією ноутбука значно менша, ніж звичайно – очевидно, для розміщення двох дисплеїв праворуч і ліворуч.

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Новий патент на портативний комп'ютер LG з'явився на сайті Всесвітньої організації інтелектуальної власності ВОІВ.

Дисплеї є сенсорними панелями, водночас правий екран може працювати як трекпад, також бути цифровою клавіатурою.

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Паралельно лівий екран може використовуватися для різних елементів керування, наприклад, регулювання яскравості та гучності.

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Цікаво, що верхня частина базової панелі, де зазвичай розташована клавіатура ноутбука, залишилася порожньою. Можливо, цей простір використовують, щоб інтегрувати потужні динаміки.

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Також вона може стати широким додатковим дисплеєм з підтримкою стілусу для художників та дизайнерів.

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Крім того, LG покращила технологію охолодження ноутбука – тому є припущення, що у нього буде потужна начинка.

Нагадаємо, раніше інженери розробили телевізор, екран якого можна лизати, щоб спробувати різні смаки

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

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