Марсохід-снайпер: Perseverance розстріляв кам'яні мішені на Марсі, які сам вибрав

Без явної вказівки із Землі марсохід Perseverance завдав удару по двох кам'яних цілях: машина зробила це, щоб більше дізнатися про склад каміння на червоній планеті

Perseverance shot rock targets on Mars, which he chose

Марсохід Perseverance продовжує свою місію на червоній планеті: тепер робот сам собі ставить завдання і сам відразу ж виконує. І NASA вітає покращену здатність марсохода вибирати свої власні цілі, як спосіб прискорити вивчення Марса.

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Раніше ми також писали, хто робитиме скафандри для астронавтів NASA. Так, без явної вказівки із Землі марсохід Perseverance завдав удару по двох кам'яних цілях за допомогою свого інструменту SuperCam 442 сол.

Програмне забезпечення Perseverance для вибору цілей називається Autonomous Exploration for Gathering Enhanced Science (AEGIS).

Марсохід вибере, збере і сховає найперспективніші зразки каміння для майбутньої місії

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Воно було розроблено у Лабораторії реактивного руху НАСА у Каліфорнії для інших місій марсоходу. Потім програмне забезпечення було адаптоване для інструменту Perseverance SuperCam.

AEGIS запитує зображення Navcam, а потім аналізує зображення, щоб знайти камені та розставити пріоритети для аналізу на основі розміру, яскравості та низки інших характеристик", – йдеться у звіті НАСА, – Послідовно він ініціює послідовність, у якій SuperCam запускає свій лазер, щоб визначити хімічний склад однієї або двох найбільш пріоритетних цілей, вибраних із зображень Navcam.

Таким чином марсохід вибере, збере і сховає найперспективніші зразки каміння для майбутньої місії: планується, що астронавти зберуть матеріали та відправлять їх із Марса на Землю у 2030-х роках.

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