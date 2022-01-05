Intel презентувала найшвидші процесори у світі: у чому їх каверза

Intel представила 12 покоління чіпсетів лінійки Core на виставці CES 2022 – це найшвидші у світі процесори

Процесор Intel став найшвидшим у світі / Фото: Intel

Компанія випускає ринку вісім процесорів серії H, засновані на гібридній архітектурі.

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Найпотужніша модель називається i9-12900HK. Вона отримала шість продуктивних та вісім енергоефективних ядер із частотою до 5 ГГц, пише Intel.

Фото Intel

Бренд називає чіп найкращою у світі ігровою платформою для мобільних пристроїв, адже процесор на 28% продуктивніший для ігор і на 43% – для 3D-рендерінгу, ніж попереднє покоління.

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Виробник запевнив, що за результатами перевірки Intel Core i9-12900HK випереджає AMD Ryzen 9 5900HX та Apple M1 Max.

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Процесори стали першими, які підтримують модулі оперативної мобільної пам'яті DDR5 та DDR4 зі швидкістю до 4800 млн транзакцій за секунду.

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Вони також отримали вбудований модуль Wi-Fi 6E та Thunderbolt 4, що дозволить передавати дані до 40 Гбіт/с, а комп'ютер можна буде підключити до кількох моніторів та аксесуарів.

Використовувати нові процесори можна буде при виробництві пристроїв, починаючи з лютого 2022 року.

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Серед мінусів новинки спеціалісти називають те, що процесори M1 Max не вимагають стільки електроенергії. Чіп від Apple працює, споживаючи менше потужності без ризику перегріву.

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