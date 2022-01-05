Intel презентувала найшвидші процесори у світі: у чому їх каверза

Компанія випускає ринку вісім процесорів серії H, засновані на гібридній архітектурі.
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Найпотужніша модель називається i9-12900HK. Вона отримала шість продуктивних та вісім енергоефективних ядер із частотою до 5 ГГц, пише Intel.
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Бренд називає чіп найкращою у світі ігровою платформою для мобільних пристроїв, адже процесор на 28% продуктивніший для ігор і на 43% – для 3D-рендерінгу, ніж попереднє покоління.
Виробник запевнив, що за результатами перевірки Intel Core i9-12900HK випереджає AMD Ryzen 9 5900HX та Apple M1 Max.
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Процесори стали першими, які підтримують модулі оперативної мобільної пам'яті DDR5 та DDR4 зі швидкістю до 4800 млн транзакцій за секунду.
Вони також отримали вбудований модуль Wi-Fi 6E та Thunderbolt 4, що дозволить передавати дані до 40 Гбіт/с, а комп'ютер можна буде підключити до кількох моніторів та аксесуарів.
Використовувати нові процесори можна буде при виробництві пристроїв, починаючи з лютого 2022 року.
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Серед мінусів новинки спеціалісти називають те, що процесори M1 Max не вимагають стільки електроенергії. Чіп від Apple працює, споживаючи менше потужності без ризику перегріву.
Контекст
- Раніше TCL розширила асортимент товарів та представила, крім телевізорів, свій перший ноутбук, складаний смартфон та окуляри доповненої реальності.
- Крім того, компанія Invoxia представила на виставці CES 2022 новий розумний нашийник для собак, який стежить за здоров'ям тварини навіть краще, ніж фітнес-браслет.