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Intel презентувала найшвидші процесори у світі: у чому їх каверза

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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5 січня, 18:31
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Intel представила 12 покоління чіпсетів лінійки Core на виставці CES 2022 – це найшвидші у світі процесори
Процесор Intel став найшвидшим у світі
Процесор Intel став найшвидшим у світі / Фото: Intel

Компанія випускає ринку вісім процесорів серії H, засновані на гібридній архітектурі.

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Найпотужніша модель називається i9-12900HK. Вона отримала шість продуктивних та вісім енергоефективних ядер із частотою до 5 ГГц, пише Intel.

Фото Intel

Бренд називає чіп найкращою у світі ігровою платформою для мобільних пристроїв, адже процесор на 28% продуктивніший для ігор і на 43% – для 3D-рендерінгу, ніж попереднє покоління.

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Виробник запевнив, що за результатами перевірки Intel Core i9-12900HK випереджає AMD Ryzen 9 5900HX та Apple M1 Max.

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Процесори стали першими, які підтримують модулі оперативної мобільної пам'яті DDR5 та DDR4 зі швидкістю до 4800 млн транзакцій за секунду.

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Вони також отримали вбудований модуль Wi-Fi 6E та Thunderbolt 4, що дозволить передавати дані до 40 Гбіт/с, а комп'ютер можна буде підключити до кількох моніторів та аксесуарів.

Використовувати нові процесори можна буде при виробництві пристроїв, починаючи з лютого 2022 року.

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Серед мінусів новинки спеціалісти називають те, що процесори M1 Max не вимагають стільки електроенергії. Чіп від Apple працює, споживаючи менше потужності без ризику перегріву.

Контекст

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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