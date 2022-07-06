Це треба бачити: кермо з мармуру та токсичний рожевий редизайну культового Renault 5 Diamant (фото)

Культова модель Renault 5 відзначає 50-річчя нововим дизайном. Знаменитий суперміні тепер працює на електриці та буде проданий з аукціону разом із цифровим двійником NFT

Культова модель Renault 5 відзначає 50-річчя новим дизайном: тепер це отруйно-рожевий електромобіль із мармуровим кермом / Фото: interestingengineering

Знаменита модель Renault 5 відзначає своє 50-річчя новим дизайном: тепер культова модель перероблена на електромобіль і називається Renault 5 Diamant. Французький автовиробник Renault продав понад 5 мільйонів одиниць свого символу поп-культури у різних країнах у період з 1972 по 1984 рік.



Також ми писали, що реактивна вантажівка розбилася на швидкості близько 500 км/год, водій загинув. Редизайн знаменитого суперміні виконано у співпраці з французьким дизайнером П'єром Гоналоном. Він видатний дизайнер, що входить до числа 100 провідних творців Architectural Digest та представник французького декоративно-ужиткового мистецтва.

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Найунікальнішою частиною REnaukt 5 Diamant тепер є рульове колесо, виготовлене з мармуру на карбоні. Цікаво, що його унікальна форма не робить його менш зручним для водія.

Для мене велика честь запрошення Renault наново винайти легендарний Renault 5 до його 50-річного ювілею. Бренд дав мені повну свободу дій у розробці автомобіля моєї мрії", – заявив П'єр Гоналон, – Що я хотів зробити з Renault 5 Diamant, так це віддати шану його революційному дизайну і в той же час перенести форми та кольори з мого всесвіту в автомобільний мир.

Кермо Renault 5 Diamant та відсік для зберігання зроблено з французького мармуру Grand Antique d'Aubert / Фото: interestingengineering

Крім того, що Renault 5 Diamant є повністю електричним, він оснащений сканером відбитків пальців для розблокування дверей, а також трипозиційним важелем послідовного перемикання передач (вперед, нейтраль, назад). Декілька майстрів, які регулярно працюють з П'єром Гоналоном, також об'єднали свій досвід у Renault 5 Diamant.

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Renault 5 Diamant повністю електричний, оснащений сканером відбитків пальців для розблокування дверей / Фото: interestingengineering

Зокрема, його кермо і відсік для зберігання зроблені з французького мармуру Grand Antique d'Aubert, переробленого Minéral Expertise і відлитого в труби, щоб зробити його легшим і гнучкішим. Через кілька тижнів Renault 5 Diamant буде проданий з аукціону разом з цифровим двійником NFT.

Виручку від продажу буде передано Give Me 5, новому проекту Renault CSR, спрямованому на залучення молодого покоління через спорт та музику.

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