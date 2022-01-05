Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💥 Майдан у Казахстані ⚡ У Харкові обвалився будинок 💼 Політичні прогнози 2022 🍰 Готуємо на Різдво
СЬОГОДНІ Техно

"Apple Watch" для собак: розумний нашийник стежить за здоров'ям та іграми улюбленця

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 січня, 06:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Компанія Invoxia представила на виставці CES 2022 новий розумний нашийник, який може відслідковувати життєві показники вашого собаки
Розумний нашийник для собак знає, чим займається вихованець
Розумний нашийник для собак знає, чим займається вихованець / Фото: Invoxia

Спеціально для пухнастих тварин був розроблений штучний інтелект із глибоким навчанням, який використовує мініатюрні радарні датчики.

Читайте також: Розумний годинник від Google: у мережі з'явилися фото та характеристики

Реклама

Звичайно ж, розумний нашийник також може використовуватися як GPS та трекер активності собаки, пише The Verge.

У пристрої використовували датчики того ж типу, що і радар Soli, який Google використовував у своїх телефони Pixel 4.

Фото Invoxia

Що цікаво, радари здатні знімати свідчення незалежно від того, наскільки пухнаста у вас собака.

Реклама

Читайте також: Батарейки, гудбай: Samsung зробила пульт, що заряджається від Wi-Fi

Ще один плюс полягає в тому, що нашийник може більш вільно та комфортно сидіти на шиї собаки.

Реклама

Розумний годинник і фітнес-трекери, які використовують люди, навпаки, вимагають більш щільної посадки та хорошого контакту зі шкірою.

Крім моніторингу життєво важливих функцій, нашийник відстежує повсякденну активність та визначає, коли собака гуляє, біжить, дряпається, їсть або п'є, гавкає та відпочиває.

Фото Invoxia

З мінусів – наразі нашийник Invoxia призначений тільки для собак середнього та великого розміру.

Читайте також: Кішки атакували тарілки Ілона Маска та стали зірками Мережі (фото)

Поки радар не вдалося зменшити, щоб пристрій підійшов мініатюрним собакам та кішкам.

Invoxia повідомляє, що нашийник з'явиться у продажу влітку 2022 року за ціною 99 доларів (додаткова щомісячна підписка на функції GPS обійдеться ще у 12,99 доларів).

Контекст

В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама
Червона планета
Щоденник марсохода
Цікаво
ТОП публікацій
Олександра Захарова

Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
Останні новини
Більше новин
X-Files
Ми не одні у Всесвіті?
Що ми знаємо про інопланетян
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

46395.53

Binance Coin (BNB)

512

Dogecoin (DOGE)

0.17

Litecoin (LTC)

148.51

Theta (THETA)

4.96

Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти