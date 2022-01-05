"Apple Watch" для собак: розумний нашийник стежить за здоров'ям та іграми улюбленця

Спеціально для пухнастих тварин був розроблений штучний інтелект із глибоким навчанням, який використовує мініатюрні радарні датчики.
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Звичайно ж, розумний нашийник також може використовуватися як GPS та трекер активності собаки, пише The Verge.
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У пристрої використовували датчики того ж типу, що і радар Soli, який Google використовував у своїх телефони Pixel 4.
Що цікаво, радари здатні знімати свідчення незалежно від того, наскільки пухнаста у вас собака.
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Ще один плюс полягає в тому, що нашийник може більш вільно та комфортно сидіти на шиї собаки.
Розумний годинник і фітнес-трекери, які використовують люди, навпаки, вимагають більш щільної посадки та хорошого контакту зі шкірою.
Крім моніторингу життєво важливих функцій, нашийник відстежує повсякденну активність та визначає, коли собака гуляє, біжить, дряпається, їсть або п'є, гавкає та відпочиває.
З мінусів – наразі нашийник Invoxia призначений тільки для собак середнього та великого розміру.
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Поки радар не вдалося зменшити, щоб пристрій підійшов мініатюрним собакам та кішкам.
Invoxia повідомляє, що нашийник з'явиться у продажу влітку 2022 року за ціною 99 доларів (додаткова щомісячна підписка на функції GPS обійдеться ще у 12,99 доларів).
Контекст
- Раніше ми писали про те, що розумна колонка від Amazon запропонувала 10-річній дівчинці вбити себе електрикою.
- Тим часом Google Assistant почав наспівувати пісню про вакцини та маски.