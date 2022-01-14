ТОП-12 вещей, которые облегчат вам работу с ноутбуком

Различные аксессуары и гаджеты для ноутбуков могут помочь сделать работу с ними более удобной – особенно в дороге или, например, на пляже

Аксессуары и гаджеты для ноутбуков могут сильно облегчить вашу жизнь / Фото: Pixabay

Пользователи теперь практически не расстаются со своими ноутбуками, работая лежа в кровати или сидя в поездах, но это создало ряд проблем – с подзарядкой, подсветкой, удобством ношения.

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Поэтому может потребоваться помощь других гаджетов для повышения их и вашей производительности.

Ниже мы приводим 12 полезных вещей для вашего ноутбука от interesting engineering.

Стол для ноутбука

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Может быть неудобно носить ноутбук на коленях, когда вам некуда его поставить на улице или когда вы лежите в постели. Но стол для ноутбука сделает все проще и повысит эффективность работы.

Благодаря держателю и небольшому весу многие из них можно носить с собой куда угодно.

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Стоит выбирать стол, укомплектованный держателем для планшета, ручки и телефона, что поможет сэкономить место, где бы вы его ни использовали; лежа на диване или во время путешествия.

Зашифрованный флэш-накопитель

Вы можете хранить на флешке все, что хотите, это нормально. Но есть вещи, которых мы все стыдимся: старые или откровенные фото и фильмы, или же конфиденциальные файлы компании.

Чтобы хранить их без опасений, пригодится зашифрованная флешка, потеря которой не будет так сильно пугать, так как злоумышленник, укравший ее, не сможет просмотреть файлы.

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Также они будут недоступны тем, кто случайно подберет флешку или умышленно решит проверить вашу закрытую информацию – например, кто-то из знакомых или близких.

Охлаждающая подставка для ноутбука

Когда вы используете свой ноутбук в течение долгих часов, он неизбежно становится все горячее и горячее, а летом ощущения еще хуже.

Чтобы избежать ассоциации с раскаленным предметом на коленях, может пригодится охлаждающая подставка, которая сделает ноутбук намного прохладнее.

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Определенные модели имеют до шести регулировок угла, что позволит удобно разместить ваш ноутбук, независимо от позы владельца.

Портативное зарядное устройство

Пользователи далеко не всегда используют свой ноутбук в доме с кучей розеток. Иногда нужно работать прямо на улице или в дороге.

Если ноутбук уже садится после нескольких часов работы, а рядом нет кафе, чтобы использовать розетку, можно купить портативное зарядное устройство.

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Его можно взять с собой куда угодно, чтобы зарядить ноутбук. Это также может быть док-станцией с несколькими портами USB.

Беспроводная портативная мышь

Тачпад — это не то, что может использовать каждый или к чему может привыкнуть каждый. Если вы всегда использовали мышь, использование сенсорной панели может быть для вас не таким удобным.

Поэтому вам, конечно же, подойдет беспроводная мышь, которую всегда можно подобрать любимого размера и цвета.

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Выбор таких устройств обычно очень широк – от геймерских до самых дешевых и простых, и они определенно помогут тем, у кого в ноутбуке неудобный тачпад.

Водонепроницаемый Bluetooth-динамик

Музыка – одна из самых приятных и восхитительных вещей в нашей жизни, но звук в ноутбуках бывает не самым лучшим, кроме того, не всегда удобны и наушники.

Специальные Bluetooth-динамики, которые бывают теперь также водонепроницаемыми, помогут насладиться всеми диапазонами звуков.

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Вы можете использовать их везде: на пляже, на работе, на вечеринке или же в гостиной.

Устройство чтения карт памяти

Для получения доступа к картам памяти может пригодиться кард-ридер, который позволяет получить доступ к данным на таких картах, как SD или MMC.

Как правило, он совместим с разъемами типа A, B и C. Таким образом, только с SD-картой и этим кард-ридером можно управлять всеми своими данными с устройств и на них.

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Например, можно делать фотографии с помощью профессиональной камеры и этого устройства для чтения карт памяти, а потом переносить на ноутбук и делиться ими с другими.

Сумка для ноутбука

Простая, но немаловажная вещь, которая всегда пригодится в дороге, это сумка для ноутбука.

Важно найти удобную сумку с удобным ремнем, чтобы он не повредил ваше плечо. Также лучше подбирать сумку по размеру ноутбука, чтобы он хранился там в безопасности.

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Многие сумки для ноутбука и рюкзаки также имеют дополнительные отделения: убедитесь, что они достаточно прочны и ключи в кармане такой сумки не будут повреждать поверхность любимого компьютера.

Магнитный держатель для ноутбука

Это шанс попрощаться с усталыми шеями и пропущенными сообщениями благодаря настройке с двумя экранами, которая помещает телефон и ноутбук на уровне глаз.

Нужно просто прикрепить магнитное крепление телефона к верхней части вашего ноутбука или любой другой поверхности с помощью прилагаемой клейкой ленты.

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Держатель телефона имеет складной удлинитель, который является крошечным, легким и удобным для транспортировки, что делает его идеальным для использования дома или в дороге.

Док-станция для ноутбука

Это устройство позволяет подключаться к двойным или тройным внешним экранам высокой четкости и USB-аксессуарам, таким как клавиатура, мышь, USB-накопитель или принтер.

Можно подключить устройство и несколько динамиков, чтобы создать собственную рабочую станцию ​​с несколькими дисплеями.

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Разъемы USB-C позволяют заряжать ноутбук мощностью 100 Вт и обеспечивают сверхбыструю передачу данных.

Кроме того, можно также зарядить телефоны. Еще один дополнительный порт USB 2.0 подходит для клавиатуры и беспроводного устройства, обеспечивая надежное соединение WiFi.

Настольный пылесос

После 180 минут зарядки беспроводной очиститель клавиатуры с перезаряжаемой литий-ионной батареей готов к использованию и удалит пыль повсюду.

Крошки, обрывки бумаги, шерсть домашних животных и все остальное, что помещается на клавиатуре вашего компьютера, может быть собрано им.

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Такое устройство легкое и может использоваться дома, в офисе или в машине. Он также имеет хорошую систему фильтрации.

Ночник для клавиатуры

Бессонные рабочие ночи можно спасти только с помощью ночника для клавиатуры. Чтобы избежать напряжения глаз, на поверхности лампы отсутствуют мерцание, блики, синий свет и тени.

Светодиодный индикатор питается от USB; нет необходимости в дополнительном источнике питания, поскольку питание подается непосредственно от вставленного USB-порта.

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Его можно сложить в карман, сумку или рюкзак, и он поворачивается на 360 градусов, чтобы удовлетворить потребности в нескольких положениях, несмотря на небольшой размер и легкий вес.

Напомним, ранее мы писали о том, какие приложения были самыми популярными в 2021 году.