Росія використовує у війні проти України дельфінів

Програма з морських ссавців існує в російській армії ще з часів СРСР

Росія використовує дельфінів на військових об'єктів / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Закордонні ЗМІ стверджують, що Росія використовує дельфінів для захисту своїх військово-морських баз у Чорному морі.

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Повідомляється, що підводний захист було виявлено на супутникових знімках, зроблених космічною компанією Maxar та перевірених Військово-морським інститутом США.

На супутникових знімках нібито видно два загони для дельфінів біля входу до гавані Севастополя, де базується Чорноморський військово-морський флот Росії. Дельфіни були поміщені туди для захисту від водолазів, які можуть намагатися проникнути на військово-морську базу.

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Згідно з оглядом супутникових знімків, загони були перевезені туди у лютому приблизно під час вторгнення до України.

Під час холодної війни СРСР використовував навчених дельфінів для захисту від ворожих плавців, виявлення підводних човнів та захисту кораблів у рамках програми ВМФ СРСР з морських ссавців.

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Після розпаду Радянського Союзу дельфіни були передані Україні, але з анексією Криму Росією 2014 року підрозділ перейшов під контроль ВМФ Росії, пише gizmodo.com.