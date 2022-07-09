Діло труба: китайці не можуть випробовувати гіперзвукові польоти, пристрій для яких побудували

Китай нібито побудував гіперзвукову аеродинамічну трубу, яка надто потужна для їхньої електромережі. Місцезнаходження об'єкта нібито залишається таємницею, але параметри труби відомі

Китайці не можуть відчувати гіперзвукову трубу, яку самі збудували: електромережа не витримує / Фото: interestingengineering

Нова аеродинамічна труба, побудована в Китаї для випробувань гіперзвукових польотів, вимагає стільки енергії, що її не можна підключити до місцевої електромережі. Хоча в країні діє найпотужніша енергосистема у світі, і нею передається майже третина електроенергії, що виробляється на планеті.

Також ми писали, що рекордний запуск супутників Starlink пройшов успішно. Гіперзвук – модне слово в аерокосмічній галузі в наші дні. Від гіперзвукових літаків, які можуть перевозити пасажирів по всьому світу за лічені години, до гіперзвукової зброї, здатної ухилятися від систем протиповітряної оборони, всі прагнуть багаторазово подолати бар'єри джерела.

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Випробування в аеродинамічній трубі мають вирішальне значення, щоб дізнатися, чи можуть конструкції літаків та зброї реалізувати свій потенціал. Ще за часів холодної війни Радянський Союз та США будували аеродинамічні труби для розроблюваних ними технологій, хоча ми знаємо, скільки енергії вони споживали.

Перша у світі гіперзвукова аеродинамічна труба безперервної дії, що моделює швидкість польоту від 7 до 10 Маха, була побудована в США. Тунель шириною 3,3 фути (1 м) вимагав джерела живлення потужністю 57 МВт.



Китайська ж аеродинамічна труба висотою 10 футів (3 м) втричі ширша, і, за словами дослідника з Інституту механіки в Пекіні, їй потрібна потужність 900 МВт, якщо Китай захоче проводити гіперзвукові випробування за умов безперервного потоку вітру на швидкості Маха 8.

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