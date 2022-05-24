Звідки на Марсі "собачі двері" – марсохід Curiosity розвінчав інтернет-сенсацію про інопланетян

Виявлені в скелях Марса "двері" – це зовсім не житло інопланетян: знахідка марсохода Curiosity лише камінь, і водночас – важливе наукове відкриття

Марсохід Curiosity розвінчав інтернет-сенсацію про інопланетян: "собачі двері" - лише тріщина в скелі

Марсохід НАСА Curiosity виявив "собачі двері" у Східних скелях кратера Гейла: так вчені назвали дивну тріщину, всього 12 дюймів (30 сантиметрів) заввишки і 16 дюймів (40 сантиметрів) завширшки.

Зрозуміло, що людям було б важко увійти в скелю через ці "двері", тому команда НАСА назвала її просто "дверем для собак". Також ми писали, що Всесвіт грає з Хабблом – Чи вдалося астрономам отримати такі бажані дані.

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Відразу ж після публікації фото "собачих дверей" Інтернет вибухнув припущеннями, що на Марсі виявлено інопланетний розум . Але подібні тріщини є досить поширеним явищем у різних гірських породах як на Марсі, так і на Землі, – повідомляються в заяві НАСА.

Команда Curiosity прокоментувала ажіотаж в інтернеті, розвінчавши думку "експертів" про те, що на Марсі знайшли життя. Це лише ігри людського мозку, знаходити у різних формах те, чого там насправді немає, написали вчені у твіттері.

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Марсохід Curiosity розвінчав інтернет-сенсацію про інопланетян на червоній планеті / Фото: NASA

І, хоча дослідники не бачать сенсаційного відкриття інопланетної цивілізації за "собачими дверима", дивна тріщина все ж таки є важливим науковим відкриттям. Оскільки "собачі двері" відкривають нові можливості для наступних досліджень.

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