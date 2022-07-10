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Saturn V вартістю в долар: у NASA випустять монету із зображенням "місячної" ракети

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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10 липня, 09:12
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Історична ракета, яка запустила перших астронавтів на Місяць, з'явиться на звороті нової доларової монети у 2024 році. Вона стане 22-ю монетою у всій серії
У США випустять монету із зображенням Saturn V – культової ракети, що вперше висадила космонавтів на Місяці
У США випустять монету із зображенням Saturn V – культової ракети, що вперше висадила космонавтів на Місяці / Фото: interestingengineering

Ракета-носій NASA Saturn V буде представлена на американській інноваційній монеті номіналом 1 долар монетного двору США, що представляє штат Алабама. Випустити монету із зображенням культової ракети, що вперше доставила астронавтів на Місяць, збираються у 2024 році.

Також ми писали, що рекордний запуск супутників Starlink пройшов успішно Культовий Saturn V отримує своє нумізматичне визнання в рамках серії American Innovation – зображення ракети буде на звороті монети.

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На аверсі або на лицьовій стороні кожної із монет American Innovation зображено зображення Статуї Свободи, що й у всій серії. Монета Алабами, присвячена Сатурну V, стане 22 монетою штату в серії.

Ракета Saturn V була спроектована та побудована у Центрі космічних польотів ім. Джорджа К. Маршалла в Хантсвіллі, штат Алабама, – розповів монетний двір у своїх презентаціях CFA і CCAC, – Спочатку ракета розроблена для підтримки програми "Аполлон" з дослідження Місяця людиною, всього було запущено загалом 13 ракет "Сатурн -5" між 1967 та 1972 роками з Космічного центру Кеннеді без втрати екіпажу.


Станом на 2022 рік Saturn V залишається найвищим, важким та потужним апаратом, колись доведеним до робочого стану залишається єдиною ракетою-носієм, здатною доставляти людей за межі низької навколоземної орбіти.

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Дизайн монети в 1 долар
Дизайн монети в 1 долар "Американські інновації" в Алабамі, яка вийде 2024 року на честь ракети НАСА Сатурн V

Доларова монета Алабами – третя в серії "Американські інновації". Т ак, перший екземпляр монети, випущений для Делавера в 2019 році, був присвячений астроному Енні Джамп Кеннон, яка винайшла систему класифікації зірок, що використовується досі. Через рік монетний двір випустив монету Меріленда, присвячену космічному телескопу Хаббл.

Також ми писали, що у мережу проникли дані про майбутню модель Samsung Galaxy Watch 5.

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Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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Перше сонячне затемнення-2022
Як це було

У ніч із 30 квітня на 1 травня пройшло перше у 2020 році сонячне затемнення

Сонячне затемнення відбувається, коли Місяць стає в одну лінію між Сонцем та Землею

Але через особливу траєкторію Місяць не повністю закрив Сонце, надавши йому форми півмісяця.

Затемнення могли спостерігати тільки в Антарктиді, Південній Америці та в Тихому та Атлантичному океанах.

Наступне сонячне затемнення відбудеться 25 жовтня. Тоді його можна буде побачити у Європі

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Як безпечно використовувати смартфон в окупації
9 порад

Знайдіть старий працездатний телефон, який ви можете віддати на вимогу окупантів. Заховайте телефон, яким ви плануєте користуватися, у сухе тепле місце

Заряджайте телефон за будь-якої можливості. Тримайте зарядженими пауербанки. Увімкніть режим жорсткої економії енергії або режим енергозбереження

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Використовуйте вбудовані засоби блокування телефону для ускладнення доступу сторонніх даних - пароль графічний пароль, відбиток пальця

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Не розповсюджуйте інформацію з неофіційних джерел навіть від людей, яким ви довіряєте

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Збережіть на смартфоні та у хмарі копії документів (свої та рідних) - паспорти, свідоцтва про народження, ІПН. Зберігайте їх у секретних папках та альбомах

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