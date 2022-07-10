Пекельна "дзига" – вчені знайшли зірку з обертанням 8000 км за секунду

Нещодавно відкрита зірка, що одержала позначення S4716, рухається з приголомшливою швидкістю 8000 км за секунду. Відбувається це навколо чорної діри у центрі нашої галактики

Вчені виявили зірку, що обертається на швидкості 8000 км/сек біля чорної діри / Фото: interestingengineering

Вчені відкрили зірку, яка обертається навколо чорної діри з неймовірною швидкістю прямо в центрі Чумацького Шляху. Тут знаходиться надмасивна чорна діра, яку назвали Стрільцем А, тобто все це відбувається у нашій галактиці.

Також ми писали, що вчені розкрили, чому "обличчя" Місяця – земного супутника поцятковане кратерами. Зірка під кодовою назвою S4716 обертається навколо цієї чорної діри з неймовірною швидкістю: 5000 миль (8000 км) на секунду або 18 мільйонів миль (29 мільйонів км) на годину.

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Таким чином на даний момент S4716 є найшвидшою зіркою , що обертається навколо Стрільця A. Він завершує оберт навколо чорної діри діаметром 14,6 мільйона (23,5 мільйона кілометрів) всього за чотири роки.

Відкриття зірки, розташованої так близько до чорної діри, може змінити розуміння еволюції нашої галактики і її зірок, що швидко рухаються, адже компактна орбіта S4716 викликає подив, — заявив Майкл Заячек, астрофізик з Університету Масарика.

Вчені здивовані тим, що зірки не можуть так легко формуватись поблизу чорної дірки. S4716 довелося рухатися всередину, наприклад, наближаючись до інших зірок та об'єктів у скупченні S, що призвело до значного скорочення її орбіти.

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