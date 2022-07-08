"Поліглот" від Мета: переклад з 200 мов – не межа для ШІ

Гігант соціальних мереж Meta розробив єдину модель штучного інтелекту, яка може перекладати між 200 різними мовами, тобто універсальний перекладач мови

Meta розробили єдину модель штучного інтелекту, яка може перекладати між 200 мовами

Гігант соціальних мереж Meta розробив єдину модель штучного інтелекту , яка зможе перекладати між 200 різними мовами. Багато хто з яких не підтримується існуючими комерційними інструментами.

Також ми раніше писали, навіщо британський мільйонер просить допомоги на Reddit. Прагнучи спонукати інших розвивати свою роботу, компанія зберігає вихідний код проекту відкритим. Мета Meta – створити так званий універсальний перекладач мови. Модель ІІ є частиною проекту No Language Left Behind.

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Компанія вважає, що перекладач має вирішальне значення для зростання на кількох платформах компанії, таких як Facebook та Instagram. Компанія також планує використовувати перекладач у розробці таких областей, як VR та AR.

Модель вже тестується для підтримки проекту, що допомагає редакторам Вікіпедії перекладати статті різними мовами. Очікується, що інструменти перетворення методів, що створюються, будуть використовувати шляхи, розроблені при створенні моделі.

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Загальна мета проекту – поширення програмного забезпечення для машинного перекладу менш поширеними мовами, і вона заслуговує на похвалу, – заявив головний дослідник, який працює над машинним перекладом в Microsoft, Крістіан Федерманн.

Однак він додав, що оцінки BLEU, тесту мовного перекладу, самі собою можуть запропонувати лише обмежену міру якості продукції.

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