Смартфон-розкладачка, ноутбук та AR-окуляри: бренд телевізорів показав нові концепти

TCL вирішила розширити асортимент товарів і представила, крім телевізорів, свій перший ноутбук, складний смартфон і окуляри доповненої реальності

TCL вирішив одразу представти і нові окуляри, і розкладачку, і ноутбук / Фото: GSMarena

Представлений у рамках CES-22 лептоп здатний працювати до 12 годин в активному режимі, а доладний смартфон обіцяють продавати не дорожче 700 доларів.

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Крім того, компанія представила гарнітуру для метавсесвіту та окуляри доповненої реальності, які допоможуть користувачеві під час тренування, пише GSM Arena.

Ноутбук: легкий, але з металевими пластинами

Фото gsmarena

Ноутбук Book 14 Go оснащений дисплеєм з діагоналлю 14,1 дюйма, має роздільну здатність 1366 x 768 пікселів та частоту оновлення 60 Гц.

Модель оснастили досить старим чіпсетом Qualcomm Snapdragon 7c. Вона позиціонується як недорогий лептоп для навчання.

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Процесор складається з 2-х ядер Kryo 495 Gold із частотою до 2,55 ГГц, а також із 6-ти енергоефективних Kryo 495 Silver.

Лептоп здатний працювати до 12 годин в активному режимі з акумулятором 40 Вт/год, має 4 ГБ оперативної пам'яті та вбудоване сховище на 128 ГБ.

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Фото gsmarena

Ноутбук товщиною 13,95 мм і вагою 1,3 кг виявився найтоншим у своєму сегменті. І хоч у нього пластикова рама, вона укріплена металевими пластинами. Ціна ноутбука стартує від 349 доларів, або 9,5 тисяч гривень.

Складаний смартфон до 700 доларів

Фото gsmarena

TCL поки що показала тільки під робочою назвою TCL Flex V. Мета – випустити доступну складну модель вартістю до 700 доларів (19,2 тисяч гривень).

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Шарнір з'єднання частин смартфона, хоч і схожий на аналоги у Samsung, має менший зазор у розкритому стані. Це робить складку між половинками менш помітною.

Фото gsmarena

Співвідношення сторін також трохи менше, ніж у конкурента – 21:9. Телефон буде оснащений маленьким зовнішнім дисплеєм.

Фото gsmarena

На даному етапі телефон оснащений процесором Snapdragon 765G та акумулятором ємністю 3545 мАг, а також камерою на 44 Мп на передній частині, і двома камерами – 48 + 16 Мп – на задній.

Окуляри та гарнітура – доповнена реальність та метавсесвіт

Фото gsmarena

TCL представила концепт окулярів доповненої реальності Leiniao AR. Окуляри повинні звільнити руки, відображаючи різні фізичні показники для користувача під час спортивного тренування.

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Крім того, вони замість фітнес-браслету також зможуть підтримувати прогноз погоди та давати корисні рекомендації, виходячи зі стану здоров'я.

Також бренд удосконалив окуляри Nxtwear G – гарнітуру для метавсесвіту: вага моделі Air зменшилася на 30% і становить 75 г.

Фото gsmarena

Два microOLED-дисплея з роздільною здатністю 1080 пікселів і частотою оновлення 60 Гц забезпечують віртуальне поле зору 47 градусів та підтримують тривимірні зображення.

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Цікаво, що компанія пропонує дві змінні пари лінз, щоб окуляри краще підходили під наряд власника У них також вбудовані два динаміки.

Концепція.