Після шести днів очікування: космічних туристів повернули на Землю (відео)

Капсула SpaceX успішно приземлилася біля берегів Флориди

Космічні туристи повернулися на Землю / Фото: Колаж: Сьогодні

Перший в історії екіпаж туристів, які побували на Міжнародній космічній станції, успішно повернувся на Землю. Приблизно о 20:05 за київським часом капсула SpaceX Crew Dragon приводнилася біля узбережжя Флориди.

Через кілька хвилин до капсули прибули рятувальники та дістали звідти чотирьох астронавтів-туристів.

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Нагадаємо, що приватний екіпаж місії AX-1 мав повернутися на Землю ще 19 квітня, але повернення неодноразово відкладалося через погану погоду в районі приводнення.

А потім туристам довелося пережити неприємні хвилини у космосі, коли МКС потрібно було ухилятися від уламків радянського супутника, що утворилися після використання Росією космічної зброї.

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Це був перший повністю цивільний політ на МКС, який здійснила компанія SpaceX. Попередні візити приватних астронавтів або "космічних туристів" на космічну станцію відбувалися у рамках урядових місій на російських космічних кораблях "Союз".