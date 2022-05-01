Росія покине МКС на знак протесту проти санкцій

Точний час росіяни не називають, але обіцяють оголосити про своє рішення до кінця року

Росія відповіла на західні санкції відходом з МКС / Фото: Колаж: Сьогодні

Роскосмос оголосив про швидке припинення співпраці на Міжнародній космічній станції, де російські космонавти напередодні вивісили Прапор Перемоги.

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Згідно з інформацією Bloomberg, виведення країни було частиною удару Москви у відповідь на економічні санкції, накладені на неї західними країнами за війну проти України.

Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін повідомив, що рішення з цього питання вже ухвалене, але точні терміни виходу Росії з МКС поки що не називають, пише sciencetimes.com.

Він додав, що відповідно до зобов'язань агентства найближчим часом буде повідомлено докладну інформацію про закінчення співпраці з космічною станцією цього року.

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Раніше той-таки Рогозін погрожував, що внаслідок виходу Росії з проєкту МКС може впасти на Землю. Однак NASA заспокоїло, що знайде спосіб керувати станцією без російської допомоги.

Раніше Роскосмос втратив контракт на запуск супутників OneWeb і намагався взяти техніку в заручники. У підсумку контракт перехопив SpaceX Ілона Маска.

А потім Європа відмовилася співпрацювати з Росією у вивченні Марса. Запуск місії ExoMars планували на 2022 рік.