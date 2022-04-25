5 додатків на смартфон, які можуть врятувати вам життя у воєнний час

Деякими з цих додатків можна користуватися навіть офлайн

Корисні додатки на смартфон / Фото: Колаж: Сьогодні

Війна змінила ставлення до смартфона в Україні. Тепер це не лише засіб для селфі, а й цілий набір засобів для виживання.

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Ми зібрали п'ятірку найнеобхідніших програм на ваш смартфон, які допоможуть вам у цей скрутний час, а деякі навіть можуть врятувати вам життя.

Корисні програми на смартфон

ДІЯ

Офіційний додаток держави. Створювалося для спрощення роботи з документами, але в умовах війни перетворилося на незамінний інструмент. За допомогою нього можна оформити допомогу переселенцям відкрити або закрити ФОП, і навіть дивитися ТБ або керувати Байрактором.

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Завантажити: Android , iOS

TELEGRAM

Популярний месенджер став ще актуальним під час війни, перетворившись чи не на головне джерело новин. Головне – черпати інформацію з довірених джерел, наприклад, segodnya.ua. Крім цього, різні чат-боти дозволяють видавати позиції ворога, повідомляти про дезінформацію та багато іншого.

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Завантажити: Android , iOS

ПОВІТРЯНА ТРИВОГА

Зручна програма буде сповіщати вас про повітряну тривогу у вибраному вами місті або області. Програма не вимагає реєстрації та не збирає персональні дані. Оповіщення надходять навіть коли смартфон перебуває в беззвучному режимі.

Завантажити: Android , iOS

TACTICMEDAID

Електронний довідник із медичної допомоги при пораненнях. Дії, описані в довідниках TacticMedAid для Громадянських та Військових, є домедичною допомогою і не вимагають від рятівника наявності медичної освіти. Контент можна завантажити у пам'ять смартфона для доступу до офлайн.

Завантажити: Android , iOS

ПЕРША ДОПОМОГА

Ще один додаток з надання першої медичної допомоги, наданий Національними товариствами Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. Додаток містить прості покрокові інструкції про першу медичну допомогу під час надзвичайних ситуацій.

Завантажити: Android , iOS