Геймери висловилися проти NFT, але виробників відеоігор це мало хвилює

Геймери зневажають ігри, в яких використовуються криптовалюти та NFT: на їхню думку, це позбавляє відеоігри задоволення. Нова хвиля цих ігор "Web3" сподівається довести їхню неправоту.

Геймери зневажають ігри, в яких використовуються криптовалюти та NFT: на їхню думку, це позбавляє відеоігри задоволення

Незамінні токени, або NFT, займають невелику позицію в індустрії відеоігор, але для деяких геймерів це вже занадто . Їхня реакція на можливість використання цифрових токенів Якоюсь відомою ігровою компанією була швидкою та жорсткою, на їхню думку, це позбавляє відеоігри задоволення.

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До NFT геймери ображалися на DLC (Downloadable content) Horse Armor, тобто виступали проти такого доповнення для відеоігор, яке найчастіше платне. Це призвело до того, що деякі розробники майже відразу відмовилися від грандіозних планів.

Геймери традиційно відмовляються від того, що вони вважають експлуататорським контентом призначений для отримання грошей з їх гаманців. Але від завантажуваного контенту або DLC до лутбоксів (віртуальний предмет у комп'ютерних іграх, при використанні якого гравець отримує випадкові віртуальні предмети різної цінності та призначення), ігрова індустрія завжди шукає інноваційні способи монетизації продуктів.

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Незважаючи на опір геймерів, експерти кажуть, що NFT у відеоіграх, як і DLC, нікуди не подінуться, оскільки такі токени може бути потенційними джерелами доходу великих ігрових компаній.

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