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Військовим радаром – по НЛО: навіщо британський мільйонер просить допомоги на Reddit

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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7 липня, 06:52
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Вільям Сачіті, якого називають британським Ілоном Маском, шукає фахівців для ремонту радара часів холодної війни. Так мільйонер зібрався полювати за НЛО
Британський мільйонер Вільям Сачіті просить допомоги на Reddit, щоб полагодити радар і ловити НЛО
Британський мільйонер Вільям Сачіті просить допомоги на Reddit, щоб полагодити радар і ловити НЛО / Фото: interestingengineering

Британський технічний мільйонер Вільям Сачіті шукає фахівців, щоб полагодити радар часів холодної війни і знайти непізнані літаючі об'єкти (НЛО). Для цього підприємець інкогніто звернувся на Reddit.

Також ми писали, що у оновленого адронного колайдера нові завдання. Військовий радар багато десятиліть тому сканував небо в пошуках ядерної зброї і зараз припадає пилом на занедбаній авіабазі Королівських ПВ.

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Найцікавіше те, що заклик Сачіті про допомогу був анонімно опублікований на Reddit: мільйонера вважають таким собі Ілоном Маском у Великій Британії і підприємець прославився своїми самоврядними автомобілями, які доставляють посилки у Великій Британії.

Але радар настільки рідкісний, що користувачам платформи не знадобилося багато часу, щоб з'ясувати, хто був анонімом. На перший погляд радар здається досить звичайним, але його тарілка має ширину понад 60 футів (18 м) та висоту понад 25 футів (7,6 м). Його унікальною особливістю була здатність випромінювати мікрохвилі на відстань понад 250 миль (400 км).

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Сачіті впевнений, що масивний радар можна привести в дію за допомогою невеликих пристроїв розміром з настільний комп'ютер із використанням сучасних технологій, і, побачивши, що він лежить без діла, мільйонер захотів щось із цим зробити.

Унікальною особливістю військового радара була здатність випромінювати мікрохвилі на відстань понад 400 км
Унікальною особливістю військового радара була здатність випромінювати мікрохвилі на відстань понад 400 км / Фото: interestingengineering


Тому Сачіті звернувся до Reddit, оскільки платформа це місце, де люди "вигадують", експериментують і дають дуже конкретні відповіді. Мільйонер додав, що газетна чи телевізійна реклама ніколи не зможе залучити таланти, які приваблює Reddit, і його поштова скринька тепер сповнена відповідей від експертів.

У робочому стані радар може бути перепрофільований для сканування неба в пошуках НЛО, або Сачіті може навіть дозволити студентам та університетам використовувати його для пошуку інших речей, які можуть їх зацікавити, сказав мільйонер.

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Також ми писали про 5 місць для смарт-міток Apple AirTag, про які ви не думали.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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