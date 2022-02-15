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СЬОГОДНІ Техно

ТОП-10 найкращих камер у смартфонів: який телефон краще взяти та за яку ціну

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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15 лютого, 14:35
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Зйомки на смартфон найчастіше дозволяють знімати майже професійне відео. Які з них можуть похвалитися найкращою камерою
Який із смартфонів міг би похвалитися найкращими камерами?
Який із смартфонів міг би похвалитися найкращими камерами?

Цікаво, що в першу десятку потрапили два телефони від Apple, кілька Huawei та навіть Google Pixel. В минулому році картина ТОП-10 камерофонів була приблизно тією ж .

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Рейтинг найкращих камер у смартфонах враховує найкращі моделі на світовому ринку, його склало авторитетне видання dxomark.

Варто врахувати, що не всі описані смартфони надійшли на український ринок. Нагадаємо, смартфони від 20 тисяч грн можуть дозволити собі лише 4,8% українців.

Серед тих, хто може собі дозволити смартфон із флагманської цінової категорії, лідирує Київ. Смартфони до 5000 грн цікавлять мешканців західної та північної частини України.

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ТОП-10 найкращих камерофонів у 2022 році

  • Huawei P50 Pro – 144 бали
  • Ціна – 907 доларів (25,8 тисяч гривень)

  • Xiaomi Mi 11 Ultra – 143 бали
  • Ціна – 1200 доларів (34,2 тисячі гривень)

  • Huawei Mate 40 Pro+ – 139 балів
  • Ціна – 1363 долари (38,8 тисяч гривень)

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  • Apple iPhone 13 Pro Max – 139 балів
  • Ціна – 1099 доларів (31,3 тисячі гривень)

  • Apple iPhone 13 Pro – 137 балів
  • Ціна – 999 доларів (28,4 тисяч гривень)

  • Huawei Mate 40 Pro – 136 балів
  • Ціна – 1199 доларів (34,2 тисячі гривень)

  • Google Pixel 6 Pro – 135 балів
  • Ціна – 899 доларів (25,6 тисячі гривень)

  • Vivo X70 Pro+ – 135 балів
  • Ціна – 833 долари (23,4 тисячі гривень)

  • Asus Smartphone для Snapdragon Insiders – 133 бали
  • Ціна – 1499 доларів (42,2 тисячі долара)

Xiaomi Mi 10 Ultra – 133 бали

Ціна – 803 долари (22,6 тисяч гривень)

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
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