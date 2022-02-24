Якщо вимкнуть зв'язок: як спілкуватися з рідними без інтернету та мобільного зв'язку

У разі воєнних дій українці можуть залишитися без інтернету та стільникового зв'язку. Як у такому разі спілкуватися з рідними та близькими?

Спілкуватися можна буде навіть без інтернету та Мережі / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

На цей випадок допоможуть програми для обміну повідомленнями в автономному режимі. Для зв'язку вам знадобиться лише Bluetooth, Wi-Fi та смартфон на операційній системі Android або iOS.

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Bridgefy

Програма використовує Bluetooth для з'єднання з іншими смартфонами, на яких запущено програму. Вона допомагає спілкуватися з користувачами Bridgefy у радіусі 100 метрів від вас, але людина має бути у вашому списку контактів. Можна спілкуватися як з однією людиною, так і розмовляти в груповому чаті.

FireChat

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Ця програма використовує не тільки Bluetooth, а й Wi-Fi, даючи змогу надсилати текстові повідомлення, коли немає під'єднання до інтернету або стільникового зв'язку.

Дія програми обмежується 60 метрами, проте тут використовується наскрізне шифрування, тож ваші розмови будуть у повному захисті.

Briar

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Месенджер дозволяє надсилати повідомлення через інтернет, але за необхідності працює як звичайна програма для надсилання повідомлень через Bluetooth. Також можна створювати форуми для запитань та створювати повідомлення в блозі, не виходячи з програми.

Two Way: Walkie Talkie

Програма перетворює ваш смартфон на рацію без будь-якої реєстрації. Просто потрібно налаштуватися на будь-який канал та поділитися ним із друзями.

Єдиний мінус – відсутність шифрування та конфіденційності. Якщо хтось випадково введе такий самий номер каналу, то зможе до вас під'єднатися.

Rumble

Додаток позиціонує себе як повністю автономний для мікроблоггнгу. Після встановлення з'єднання через WiFi або Bluetooth Rumble користувачі можуть вільно спілкуватися та обмінюватися зображеннями, пише blog.themarfa.name.

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