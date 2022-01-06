Alexa, візьми мене на Місяць: голосовий помічник вирушить до космосу

Artemis I – перша з кількох місій NASA, спрямовані на висадку першої жінки та першої кольорової людини на Місяць.
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Alexa буде вбудована в космічний корабель Orion серед інших розумних пристроїв та допоможе вивчити, як штучний інтелект може допомогти астронавтам у майбутніх місіях, пише Amazon.
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Творці надихалися Star Trek при створенні Alexa, і тому дуже раді, що вона опиниться на борту Orion, каже віцепрезидент Alexa Everywhere у Amazon Аарон Рубенсон.
Lockheed Martin розробила апаратне забезпечення космічного рівня з вбудованою функцією Alexa, щоб пристрій міг витримати сильні удари та вібрації при запуску.
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Тепер Alexa також працювати в областях з обмеженим доступом до Інтернету чи взагалі без нього.
На Artemis I Alexa отримає доступ до даних телеметрії в реальному часі і відповідатиме на тисячі запитань конкретним завданням на борту корабля.
Наприклад, список включає такі питання, як "Алекса, як швидко рухається Оріон?" або "Алексо, яка температура в салоні?"
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Alexa навіть оброблятиме запити на управління під'єднаними пристроями на борту космічного корабля, починаючи з освітлення в кабіні.
Колонка зможе також отримувати інформацію з Землі для астронавтів від брифінгів новин до спортивних результатів, допомагаючи астронавтам залишатися на зв'язку з будинком.
Artemis I полетить без екіпажу, тому зв'язок помічника з майбутніми астронавтами моделюватимуть віддалено.
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Нові можливості Alexa будуть запущені ближче до місії, але попередня версія тепер доступна для пристроїв за допомогою помічника.
Щоб почати роботу та налаштувати нагадування про майбутні віхи місії, просто скажіть: "Олексо, візьми мене на Місяць".
Контекст
- Ми вже писали про те, як розумна колонка від Amazon запропонувала 10-річній дівчинці вбити себе електрикою.
- Крім того, повідомлялося, що наприкінці 2021 року Google Assistant навчився наспівувати пісню про вакцини та маски.