Головний недолік усунений – у мережу просочилися дані про майбутню модель Samsung Galaxy Watch 5

Датчик температури, оновлений дизайн і головне – триваліший час автономної роботи, такими оновленнями буде володіти Samsung Galaxy Watch 5

Короткий час автономної роботи було головним недоліком Samsung Galaxy Watch 4, у наступній моделі недолік уже усунений

Наступна модель розумних годинника Samsung Galaxy Watch 5 обіцяє мати датчик температури, більш тривалий час автономної роботи та оновлений диз айн. Адже розумний годинник 4-го покоління, хоч і має багато функцій, але має головний недолік: короткий час автономної роботи.

Також ми писали, що Мета готує переклад із 200 мов – це не межа для ІІ. У версії Samsung Galaxy Watch 4 є багато чого. Деякі з найбільших переваг включають широкий спектр функцій відстеження стану здоров'я, високу продуктивність, стильний дизайн і новітнє програмне забезпечення Wear OS.

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Але якщо чутки підтвердяться, Galaxy Watch 5 може усунути головний недолік : час автономної роботи Адже одним із недоліків Galaxy Watch 4 є відносно короткий час автономної роботи, який зазвичай становить від одного до двох днів. Є шанс, що це може змінитись із випуском Galaxy Watch 5.

Технічний блог Sam Mobile стверджує, що виявив нормативну документацію, що вказує на те, що 40-міліметровий розмір Galaxy Watch 5 матиме трохи більшу ємність батареї, ніж Galaxy Watch 4.

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Одним із недоліків Galaxy Watch 4 є відносно короткий час автономної роботи, а в 5-й моделі цього не буде

Більш тривалий час автономної роботи зробить Galaxy Watch 5 функціональнішим трекером сну, оскільки вам, можливо, не доведеться заряджати його щоночі. Це також допомогло б Samsung наздогнати Fitbit у цьому відношенні, оскільки його годинник Sense та Versa 3 може працювати кілька днів без підзарядки.

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