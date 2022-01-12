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Смартфони перемогли телевізор: які програми були найпопулярнішими 2021 року

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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12 січня, 19:51
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TikTok став найзавантаженішим додатком у світі: користувачі проводять у ньому на 90% більше часу порівняно з 2020 роком
Мобільні додатки побили всі рекорди щодо завантаження минулого року
Мобільні додатки побили всі рекорди щодо завантаження минулого року / Фото: Pixabay

За даними компанії з моніторингу додатків App Annie, люди проводять у середньому 4,8 години на день зі своїми мобільними телефонами.

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2021 року програми були завантажені 230 млрд разів, і на них було витрачено 170 млрд доларів, пише BBC.

Великий екран повільно вмирає, оскільки мобільні пристрої продовжують бити рекорди практично у всіх категоріях, каже виконавчий директор App Annie Теодор Кранц.

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До другої половини цього року TikTok перевищить 1,5 млрд активних користувачів на місяць, вважають у компанії.

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Середній час, проведений у мобільних додатках, становив 4 години 48 хвилин, що на 30% більше, ніж 2019 року.

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YouTube був найпопулярнішим додатком для потокового відео у світі: його завантажили понад мільйон людей у 60 різних країнах. Netflix посів друге місце у багатьох регіонах.

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Мобільні ігри також зросли – люди витрачають на них 116 млрд доларів. Також люди проводили багато часу в додатках для покупок: 100 млрд годин по всьому світу.

Було також величезне зростання додатків для їжі та напоїв. Кількість сеансів у них зросла до 194 млрд 2021 року – на 50% більше, ніж попереднього року.

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Програми для здоров'я та фітнесу також зросли, а витрати на програми для знайомств перевищили 4 млрд доларів, що на 95% більше, ніж 2018 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як часто українці користувалися Viber 2021 року.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

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