У гонитві за яблуком: Google пообіцяв зв'язати свої гаджети за прикладом Apple

Google під час виставки CES 2022 анонсував кілька способів інтеграції своїх продуктів в єдину екосистему, як у Apple

Google інтегрує свої пристрої подібно до Apple / Фото: Pixabay

Наприклад, компанія оголосила, що розширить функцію бездротового обміну Nearby Share, що дозволить користувачам Android передати фото, відео та файли між гаджетами.

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Це, звичайно, неймовірно схоже використання AirDrop між iPhone і Mac, пише 9to5Google.

Google оголосила також, що представить свою функцію Fast Pair для ПК з Windows, Google TV, Android TV та сумісних з Matter продуктів для розумного будинку.

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Це означає, що навушники, сумісні із Fast Pair, зможуть безперешкодно підключатися до цих пристроїв, як AirPods можуть легко підключатися до iPhone, iPad, Mac, Apple Watch та Apple TV.

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Ще Google працює над функцією, аналогічною функції в AirPods, яка адаптує виведення звуку залежно від рухів та положення голови по відношенню до джерела звуку.

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Незабаром користувачі також зможуть розблокувати свій Chromebook або інший Android за допомогою розумного годинника Wear OS.

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Контекст.