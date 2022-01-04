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Galaxy S21 FE офіційно вийшов: коли та за яку ціну його можна буде купити

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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4 січня, 09:07
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Samsung офіційно представила Galaxy S21 FE. В Україні його ціна, ймовірно, стартує від 23 тисяч гривень
Вийшла остання модель Samsung з Android 12
Вийшла остання модель Samsung з Android 12 / Фото: Pixabay, WCCFTech

Характеристики та фото телефону з'явилися в мережі незадовго до виходу. Щодо вартості, у США його можна буде купити за 699 ​​доларів – близько 20 тисяч гривень.

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У Європі версія з 8 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті обійдеться у 23-25 тисяч гривень, а отже, у нас він буде не дешевшим. Смартфон отримав процесор Snapdragon 888, нагадує wccftech.

Фото WCCFTech

Останній вже можна вважати застарілим, оскільки Qualcomm випустила останній та найкращий процесор Snapdragon 8 Gen 1.

Смартфон вийшов із дисплеєм в 6,4-дюйми: це панель AMOLED з роздільною здатністю 2340 x 1080 пікселів. Дисплей підтримує частоту оновлення 120 Гц та частоту дискретизації торкання 240 Гц.

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На жаль, Galaxy S21 FE не може динамічно перемикатися між значеннями частоти оновлень для економії заряду батареї.

Фото WCCFTech

Зате він одразу ж працює під керуванням Android 12 та має сертифікат захисту від пилу та води IP68.

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Найдорожчий варіант моделі пропонує 8 ГБ оперативної пам'яті у поєднанні з 256 ГБ вбудованої, оптичний зчитувач відбитків пальців та чотири камери.

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Останні йдуть зі наступними характеристиками:

  • Основна – 12 МП
  • Надширока камера – 12MP
  • Телеоб'єктив – 8MP з 3-кратним оптичним зумом
  • Фронтальна камера – 32МП

Телефон буде доступний у таких кольорах:

  • білий
  • графіт
  • лаванда
  • оливковий.

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Galaxy S21 FE має кілька режимів зйомки, у нічному режимі обіцяють можливість зробити 14 знімків та об'єднати їх у багатокадрове зображення.

Фото WCCFTech

Існує також режим багатокамерного запису, за якого передня та задня камери одночасно використовуються для запису відео.

Контекст

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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