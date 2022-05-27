Напад Росії на Україну спостерігають міжнародні астронавти: особливо чітко видно клуби диму над окупованим рашистами Маріуполем та ворожа техніка

Війну в Україні видно з космосу: напад рашистів зняв супутник Maxar Technologies

Астронавт Європейського космічного агентства Матіас Мауре р, який повернувся на Землю з Міжнародної космічної станції минулого місяця, сказав, що може спостерігати за війною, що розгортається в Україні з орбітальної лабораторії, що знаходиться на висоті близько 250 миль (400 км).

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Вторгнення Росії в Україну почалося 24 лютого , приблизно у середині його шестимісячної місії. Також ми писали, що у США хочуть вирощувати штучне м'ясо у біореакторах.

Коли ви перебуваєте в космосі, ви спочатку почуваєтеся так далеко, – сказав німецький астронавт у програмі "Morgenmagazin" телеканалу ARD, згідно з перекладом, зробленим у середу (25 травня) у "Ньюсуїк",- На початку війни вся країна поринула у темряву ночами.

Маурер сказав, що важко пізнати основні пам'ятки України, крім Києва, столиці країни. Але війна "була добре видно неозброєним оком з космосу", а іноді "події були чітко пізнавані", додав Маурер. Наприклад, він зазначив, що міг бачити "величезні клуби диму над такими містами, як Маріуполь ".

Горящие здания на восточной окраине украинского города Мариуполя, сфотографированные спутником Maxar Technologies

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Російські війська від початку вторгнення сильно вдарили по Маріуполю, стратегічно важливому портовому місту на південному узбережжі України. Астронавт сказав, що місто "в руїнах", та вказав на ознаки посилення російського контролю у регіоні , такі як евакуація українських солдатів із сталеливарного заводу, який служив останнім редутом.

На цьому знімку супутника Maxar Technologies WorldView-2 видно розміщення рашистських військ на кордоні з Україною

Саме NASA продовжує співпрацювати з Росією, але багато інших російських космічних партнерств розпалися через вторгнення Росії в Україну.

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