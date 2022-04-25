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Шість ігор про війну в Україні: рятуй Чорнобаївку та збивай Путіна з гармати

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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25 квітня, 17:56
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Підбірка веселих ігор для підняття бойового духу та підтримки наших військових
В Україні випускають ігри для підняття бойового духу
В Україні випускають ігри для підняття бойового духу / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці не впадають у відчай перед страшним ворогом. Для підвищення бойового духу наші розробники регулярно випускають ігри, де можна мочити окупанта різними методами.

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Ми зробили добірку найвеселіших із них. До речі, кожна гра пропонує методи фінансової підтримки українських військових.

ЄБАЙРАКТАР

Турецький безпілотник Bayraktar TB2 став справжньою зіркою в Україні, а Мінцифри надало всім бажаючим можливість управляти ним. Щоправда, лише у додатку "Дія". Гра являє собою популярний жанр Tower Defense, суть якої полягає в знищенні техніки окупанта, що наближається двома дорогами.

СМЕРТЬ ВОРОГАМ

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Розробники з MoonClock Studio випустили гру Смерть ворогам, в якій вам потрібно зупинити спроби ворога прорватися із легендарної Чорнобаївки. Щоправда, пересування окупантів більше нагадує перегони тарганів, а замість артилерії у вас у руках газета чи мухобійка.

Путелера на пляшку

Ще одна гра від розробників Смерті ворогам. У цій грі ви керуєте танком і намагаєтеся збити ворожий десант, що нагадує Путіна у трусиках. Стріляти у ворога можна яблуками та коктейлями Молотова.

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MUSK VS PUTIN

Кумедний файтинг у стилі приставок 90-х. У ролі головного героя виступає американський мільярдер Ілон Маск, а протистоять йому Рамзан Кадиров та Володимир Путін. Бої проходять на руїнах Маріуполя під знаменитий хіт "Ой у лузі червона калина".

UKRAINIAN FARMY

Сміливість українців вразила весь світ, а ще більше здивувало, як наші трактористи розтягують техніку окупанта по своїх господарствах. Це і стало сюжетом гри. У ролі тракториста вам потрібно захопити якнайбільше російських танків, вантажівок і БТРів. Вдалого полювання!

PLAY FOR UKRAINE

Відома головоломка 2048 не тільки дозволить вам убити час, але й принести реальну користь Україні – поки ви об'єднуєте квадрати гра надсилає запити для блокування сайтів, які обслуговують армію РФ.

Олександр Трикіша
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Дія. Крім цифрових документів, програма дозволяє віддалено оформити допомогу переселенцям

Telegram. Месенджер перетворився на головне джерело новин, а різні боти дозволяють повідомляти про переміщення окупанта

Повітряна тривога. Програма повідомляє про повітряну тривогу у вибраному вами місті або області. Працює навіть у беззвучному режимі

TacticMedAid. Довідник з медичної допомоги при пораненнях як для цивільних, так і військових. Для використання методів не потрібно мати спеціальної освіти

Перша допомога. Ще один додаток з надання першої медичної допомоги, наданий Національним товариством Червоного Хреста

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Вони пішли з Росії
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Хто ще
Як безпечно використовувати смартфон в окупації
9 порад

Знайдіть старий працездатний телефон, який ви можете віддати на вимогу окупантів. Заховайте телефон, яким ви плануєте користуватися, у сухе тепле місце

Заряджайте телефон за будь-якої можливості. Тримайте зарядженими пауербанки. Увімкніть режим жорсткої економії енергії або режим енергозбереження

Завантажте файли та сторінки, необхідні для виживання, у пам'ять смартфону. Видаліть із пам'яті смартфона весь контент, який може зашкодити вам при затриманні окупантами

Свої повідомлення про пересування або звірства окупантів відразу видаляйте з телефону. У разі небезпеки видаляйте відразу чат, а не окремі повідомлення. Використовуйте секретні чати

Використовуйте вбудовані засоби блокування телефону для ускладнення доступу сторонніх даних - пароль графічний пароль, відбиток пальця

Встановіть програми Повітряна тривога, TacticMedAid та Перша допомога. Завантажте вміст із них для офлайн доступу

Не розповсюджуйте інформацію з неофіційних джерел навіть від людей, яким ви довіряєте

Отримуйте дані про місцезнаходження рідних або передавайте свої за допомогою програми StarFind (для абонентів Київстар)

Збережіть на смартфоні та у хмарі копії документів (свої та рідних) - паспорти, свідоцтва про народження, ІПН. Зберігайте їх у секретних папках та альбомах

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