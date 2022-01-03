Google Pixel 7 може отримати камеру під дисплеєм: з'явилися фото

Компанія Google подала патент до Бюро патентів та товарних знаків США на конфігурацію дисплея для майбутнього смартфона

Новий смартфон від Google отримає камеру під дисплеєм / Фото: LetsGoDigital

Техногігант заявив про необхідність збільшити площу екрана без збільшення розміру телефону.

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Цього разу Google хоче використовувати випромінюючий дисплей з невеликою частиною, що не випромінює, на висоті камери, пише letsgodigital.

Одна або кілька фронтальних камер буде розміщено під OLED-екраном, датчиком освітленості та, можливо, датчиком або спалахом.

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Там, де розташована передня камера, екран може пропускати світло для фотографій вищої якості.

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Датчик відбитків смартфона пальців розташований під екраном, як і інших моделях.

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Важливо, що останні моделі Pixel не мають технології розпізнавання обличь, і Google поки що не планує до неї повертатися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які моделі стали смартфонами, що найбільше продаються 2021 року.

Крім того, виявилося, що за останній рік швидкість 5G значно впала через радіоперешкоди.