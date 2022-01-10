Дышащие наушники и отслеживающая сон лампочка: самые странные гаджеты CES-2022

На выставке CES-2022, которая завершилась 7 января 2022, были не только поразительные технологии, которые могут изменить мир гаджетов, но и довольно забавные продукты

Самые забавные гаджеты CES-2022

Например, Samsung анонсировала пульт для своих телевизоров, который может заряжаться от WiFi.

Читайте также: Кино и домашний офис на столе: Samsung презентовал умную колонку-проектор 3 в 1

Реклама

Кроме того, любителям собак пообещали умные ошейники, которые смогут отследить здоровье и игры питомца, независимо от длины его шерсти.

Но это не единственные необычные или даже странные вещи, которые продемонстрировала выставка CES-2022.

Читайте также: В погоне за яблоком: Google пообещал связать свои гаджеты по примеру Apple

Реклама

Ниже мы собрали ТОП-8 экстравагантных технологий, которые показали разработчики в январе этого года.

Круглый смартфон, ломающий стереотипы

Компания Dtoor ответила на мечту пользователя о круглом телефоне, заявив, что он ломает стереотипы и подчеркивает индивидуальность.

Реклама

Телефон Cycle 2.0 будет работать на базе Android 10. Он также оснащен двойным разъемом для наушников, чтобы пользователи могли делиться любимой музыкой, и кабелем USB Type-C.

Читайте также: Intel презентовала самые быстрые процессоры в мире: в чем их подвох

Режим произвольной формы позволить изменять размер любого приложения, перемещать его по рабочему столу или даже увеличивать его, чтобы полностью заполнить экран.

Такой режим будет особенно полезен для фотографий и видео, заверяют разработчики, подчеркивая, что новый дизайн телефона предназначен для спонтанных и неординарных людей.

ТВ с возможностью закупиться в мультивселенной

Samsung запланировал обширную поддержку NFT, начиная с линейки телевизоров 2022 года.

Компания представила первый в мире проводник NFT и агрегатор торговых площадок на основе Smart-TV.

Платформа позволит пользователям просматривать, покупать и отображать любимые произведения искусства, сидя перед телевизором.

Читайте также: Galaxy S21 FE официально вышел: когда и почем его можно будет купить

Samsung заверил, что интеллектуальная функция калибровки на телевизорах автоматически настроит параметры дисплея в соответствии с предустановленными значениями создателя.

Таким образом, купленный виртуальный объект можно будет продемонстрировать гостям с истинным качеством изображения, обещает разработчик.

Наушники, убивающие коронавирус

На выставке CES 2022 было представлено еще одно удивительное гибридное устройство, которое может удовлетворить как потребности в звуке, так и помочь сохранить дыхательные пути.

Airvida E1 позиционируется как "первый в мире очиститель воздуха со встроенными наушниками".

Устройство имеет шейный обод, а его дополнительное оборудование упаковано в портативный очиститель воздуха, построенный на технологии Eco Ion Breathing Pathway.

Читайте также: Ультратонкие ноутбуки и сверхбыстрые ПК: что нового предложил Lenovo на CES-22

Эта технология очистки воздуха предназначена для борьбы со смесью находящихся в воздухе бактерий, пыльцы, аллергенов и даже частиц патогенов.

Разработчики заверяют, что Airvida E1 производит "отрицательные ионы вокруг лица пользователя, которые могут разрушить углеродно-водородную связь коронавируса и инактивировать его".

Портативный проигрыватель для пластинок

Victrola представила первый в мире портативный перезаряжаемый проигрыватель, так что любители винила теперь могут наслаждаться любимыми записями на лету.

Встроенный перезаряжаемый аккумулятор Revolution Go обеспечивает до 12 часов непрерывной работы.

Читайте также: Смартфон-раскладушка, ноутбук и AR-очки: бренд телевизоров показал новые концепты

Проигрыватель оснащен встроенным динамиком Bluetooth со стереозвуком и пассивным басовым излучателем. Также ему сделали антивибрационный корпус и обещают "кристально чистый звук".

Наряду с антивибрационной технологией в комплект входит силиконовый нескользящий коврик, обеспечивающий еще один уровень защиты от царапин на виниле.

Лампочка для контроля сердечного ритма

Sengled, компания по производству интеллектуального освещения, анонсировала двойную лампочку Wi-Fi/Bluetooth со встроенным мониторингом здоровья.

Она будет отслеживать ваш сон, а также частоту сердечных сокращений и температуру тела. Она может даже определить, не упал ли человек, живущий в одиночестве.

Читайте также: Google и Meta не придут: выставку CES-2022 сократили из-за пандемии

Продукт все еще находится в стадии разработки, лампочку запустят в производство в четвертом квартале 2022 года.

Умный держатель для туалетной бумаги

Умный держатель для туалетной бумаги от компании Homeplenish следит за ее использованием, а затем автоматически заказывает больше из вашей учетной записи Amazon.

Его алгоритм может автоматически предсказывать, когда вам понадобится больше. Он также учитывает время доставки и рассчитывает сроки повторного заказа.

Читайте также: Появились наушники-переводчик с любого языка

Homeplenish предлагает свои технологии в двух формах: интеллектуальный держатель башни для вашей кухни и шпиндель Tissue Spindle для вашей ванной комнаты.

Они выглядят как любой другой традиционный держатель, но оснащены рядом датчиков для отслеживания использования.

Авто, использующее "электронные чернила"

В этом году BMW удивила, представив E-Ink как технологию окрашивания авто. Его можно переключать одним нажатием кнопки, и внешний цвет переключается с черного на серый или белый.

Поверхностное покрытие содержит много миллионов микрокапсул диаметром, эквивалентным толщине человеческого волоса, пояснили в компании.

Читайте также: ТОП-10 лучших электросамокатов в мире: какие из них можно купить в Украине и почем

На данный момент это скорее исследовательский и дизайнерский проект, поэтому в ближайшее время такие авто вряд ли появятся в продаже.

Дышащий корпус для настольных ПК

CyberPowerPC продемонстрировала новый концептуальный корпус под кодовым названием Kinetic. Это настольный корпус формата ATX с интеллектуальной системой вентиляции на передней панели.

Корпус Kinetic использует "интеллектуальный воздушный поток" с 18 индивидуально управляемыми вентиляционными отверстиями.

Читайте также: Sony показала компактные очки виртуальной реальности

Корпус будет измерять температуру системы каждые пять секунд и закрывать или открывать вентиляционные отверстия по мере необходимости.

Ожидается, что CyberPowerPC выпустит корпус Kinetic в этом году по стартовой цене в 250 долларов.

Контекст.