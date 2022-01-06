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В погоне за яблоком: Google пообещал связать свои гаджеты по примеру Apple

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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6 января, 14:41
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Google во время выставки CES 2022 анонсировал несколько способов интеграции своих продуктов в единую экосистему, как у Apple
Google интегрирует свои устройства, подобно Apple
Google интегрирует свои устройства, подобно Apple / Фото: Pixabay

Например, компания объявила, что расширит функцию беспроводного обмена Nearby Share, что позволит пользователям Android передать фото, видео и файлы между гаджетами.

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Это, конечно, невероятно похоже на использование AirDrop между iPhone и Mac, пишет 9to5Google.

Google объявила также, что представит свою функцию Fast Pair для ПК с Windows, Google TV, Android TV и совместимых с Matter продуктов для умного дома.

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Это означает, что наушники, совместимые с Fast Pair, смогут беспрепятственно подключаться к этим устройствам, как AirPods могут легко подключаться к iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и Apple TV.

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Еще Google работает над функцией, аналогичной функции в AirPods, которая адаптирует вывод звука в зависимости от движений и положения головы по отношению к источнику звука.

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Вскоре пользователи также смогут разблокировать свой Chromebook или другой Android с помощью умных часов Wear OS.

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Контекст.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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