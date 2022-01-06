В погоне за яблоком: Google пообещал связать свои гаджеты по примеру Apple

Например, компания объявила, что расширит функцию беспроводного обмена Nearby Share, что позволит пользователям Android передать фото, видео и файлы между гаджетами.
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Это, конечно, невероятно похоже на использование AirDrop между iPhone и Mac, пишет 9to5Google.
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Google объявила также, что представит свою функцию Fast Pair для ПК с Windows, Google TV, Android TV и совместимых с Matter продуктов для умного дома.
Это означает, что наушники, совместимые с Fast Pair, смогут беспрепятственно подключаться к этим устройствам, как AirPods могут легко подключаться к iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и Apple TV.
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Еще Google работает над функцией, аналогичной функции в AirPods, которая адаптирует вывод звука в зависимости от движений и положения головы по отношению к источнику звука.
Вскоре пользователи также смогут разблокировать свой Chromebook или другой Android с помощью умных часов Wear OS.
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Контекст.
- Ранее мы писали о том, что Lenovo на выставке CES-2022 представил свои новые ультратонкие ноутбуки и сверхбыстрые ПК.
- Также сообщалось, что ASUS выпустила складной дисплей-планшет, который складывается, как ноутбук.
- Кроме того, компания презентовала конкурента iPad Pro – ROG Flow Z13 может по мощности и скорости конкурировать не только с хорошими ноутбуками, но и с планшетами Apple.