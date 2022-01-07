Умная расческа для окраски волос и невидимые наушники: ТОП-15 новейших технологий CES-2022

На выставке CES-2022 было представлено множество интересных новейших технологий – от огромных телевизоров до умного замка на NFC

Среди лучших технологий 2022 появились умный замок на NFC и 97-дюймовый телевизор

Кроме того, бренды презентовали лучшие игровые ноутбуки, планшеты 3 в 1, умный телевизор, который не даст вам сидеть близко к экрану, и электрокар, преодолевающий до 1000 км без подзарядки.

Читайте также: Intel презентовала самые быстрые процессоры в мире: в чем их подвох

Реклама

Это говорит о том, что для прекращения инноваций в мире технологий явно потребуется нечто большее, чем пандемия, пишет в своем обзоре лучших новинок Tom's guide.

Ниже мы отобрали 15 самых интересных идей и технологий, представленных на выставке CES-2022.

Реклама

Складной дисплей-ноутбук с лучшим дизайном

Компания, как мы уже писали ранее, представила 3 в 1 – планшет, ноутбук и дисплей ZenBook 17 Fold OLED.

По сути, он представляет собой складывающийся экран, который напоминает ноутбук только в сложенном виде.

Реклама

Читайте также: Смартфон-раскладушка, ноутбук и AR-очки: бренд телевизоров показал новые концепты

Устройство получило складной OLED-дисплей – в режиме раскладного ноутбука мы получите экран в 12,3-дюйма, в режиме дисплея – экран в 17,3 дюйма.

В комплекте поставляется клавиатура. Планшет получил процессор Intel Core i7 серии U 12-го поколения, до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ памяти. В продаже ZenBook 17 Fold OLED появится во втором квартале 2022 года.

Телевизор-гигант с экраном 97 дюймов

Награды за лучший телевизор, а их в этом году LG представила немало, заслуживает, по мнению издания, 97-дюймовый OLED-телевизор LG G2 с OLED Evo G.

Читайте также: Google и Meta не придут: выставку CES-2022 сократили из-за пандемии

Это самый большой OLED-телевизор LG в истории. Он улучшен по сравнению с прошлогодним OLED Evo специальной технологией отвода тепла, что позволит избежать выгорания.

Телевизор оснащен 7.1.2-канальным звуком, полным набором портов HDMI 2.1 и новейшим процессором Alpha 9 Gen 5 с апскейлингом 4K.

Единственная проблема с 97-дюймовым телевизором заключается в том, чтобы найти место для его установки.

Ноутбук со вторым экраном и инфракрасной камерой

Среди новинок, которые в этом году представила Lenovo, издание выделяет ThinkBook Plus Gen 3, о котором мы уже также писали.

Читайте также: Батарейки, гудбай: Samsung сделала пульт, заряжающийся от Wi-Fi

Это, напомним, первый на рынке ноутбук, получивший 17,3-дюймовый основной дисплей 21:10. Он оснащен процессором Intel Core H-серии 12-го поколения, объемом памяти до 32 ГБ и накопителем до 2 ТБ.

У ноутбука также есть инфракрасная камера Full HD, Wi-Fi 6E и стеклянная панель Click Pad.

Его особенность – 8-дюймовый дополнительный дисплей с поддержкой цифрового стилуса, который позволяет вам делать все, от заметок до использования калькулятора.

ThinkBook Plus Gen 3 поступит в продажу в мае 2022 по стартовой цене 1399 долларов.

Невидимые наушники изменят рынок аудигаджетов

Самым инновационным аудиопродуктом, представленным на выставке CES 2022 стали "невидимые наушники" Noveto N1.

Это первое в своем роде устройство использует технологию "умного луча" для передачи звука, который слышите только вы, без необходимости использования наушников.

Читайте также: Появились наушники-переводчик с любого языка

Noveto N1 работает путем передачи ультразвука по воздуху в небольшие звуковые карманы за пределами ваших ушей.

Другие услышат не более чем шепот, а интеллектуальное отслеживание лица устройства N1 будет следовать за вашей головой в движении. Новинка может изменить рынок аудио.

Умная расческа для окраски волос – мастер больше не нужен?

Новое устройство Colorsonic от L’Oreal разработано, чтобы упростить процесс окрашивания волос в домашних условиях.

По сути, вы заказываете желаемый цвет – в коллекции Colorsonic на выбор предоставляется 40 оттенков, а затем вставляете картридж и расчесываете гаджет по волосам, начиная с корней.

В нем используется осциллирующая насадка из щетины, чтобы наносить краситель зигзагообразным узором для равномерного покрытия.

Умная стена для скалолазания: тренироваться можно дома

Clmbr – это автономный тренажер с небольшой площадью – 84 см в квадрате, который позволяет выполнять тренировки по скалолазанию, не выходя из гостинной.

Подписавшись на приложение, вы получите доступ к библиотеке тренировок, а также силовых классов и занятий йогой.

Читайте также: ТОП-10 лучших электросамокатов в мире: какие из них можно купить в Украине и почем

Скалолазание дома обойдется недешево; Clmbr стартует от 2799 долларов, и вам понадобится ежемесячная подписка за 39 долларов.

Лучшая VR-гарнитура с тактильными ощущениями

Sony представила спецификации PlayStation VR2. Гарнитура будет иметь разрешение 2000 x 2040, что превосходит характеристики Oculus Quest 2.

Читайте также: Sony показала компактные очки виртуальной реальности

Также есть настройка с одним кабелем, улучшенное поле зрения по сравнению с оригинальной гарнитурой PSVR.

Кроме того, пользователям обещают тактильные ощущения и новые камеры в стиле DualSense для отслеживания движения. Устройство будет совместимо с технологией Sony 3D Audio.

Лучший смартфон: суперкамера и мгновенное обновление экрана

OnePlus 10 Pro – это флагманское устройство с быстрой зарядкой на 80 Вт до мгновенно обновляющимся дисплеем, поддерживающим обновленную версию технологии LTPO.

Читайте также: Galaxy S21 FE официально вышел: когда и почем его можно будет купить

Кроме того, шведский производитель объективов Hasselblad вернулся к поддержке камер OnePlus 10 Pro, что должно обеспечить яркость снимков, делаемых новым телефонов.

OnePlus 10 Pro дебютирует Китае 11 января, но пока неясно, когда он выйдет на другие рынки.

До 1000 км на электрокаре без подзарядки

Mercedes Vision EQXX способен проехать почти 998 километров без подзарядки. Mercedes добился этого, поставив во главу угла аэродинамику и снизив вес, чтобы уменьшить количество энергии, необходимой преодоления такого пути.

Читайте также: Ногам просторней, чем в Rolls Royce: появился новый суперминималистичный электрокар

Помогает и новый дизайн аккумулятора: он на 50% меньше и на 30% легче, чем в Mercedes EQS, и при этом предлагает те же 100 кВтч мощности.

Кроме того, у него есть солнечные панели, которые могут генерировать энергию во время вождения.

Изогнутый монитор: 34 дюйма и светодиодная подсветка

Samsung Odyssey Neo G8 – поразительный изогнутый игровой монитор на 4K 240 Гц. Этот 34-дюймовый изогнутый белый монитор 1000R выглядит как младший брат прошлогоднего Samsung Odyssey Neo G9.

Читайте также: "Apple Watch" для собак: умный ошейник следит за здоровьем и играми питомца

Он оснащен светодиодным дисплеем Quantum Mini, дающим более высокий уровень яркости, более глубокий черный цвет и более богатую контрастность.

Samsung еще не подтвердил дату выпуска и цены, но, скорее всего, он будет стоить около 2500 долларов.

Игровой ноутбук 2 в 1: новейшие процессоры и съемная клавиатура

Ноутбук Asus ROG Flow Z13 обеспечивает мощность игрового ноутбука в тонком, легком и универсальном корпусе, как мы уже писали ранее.

Он, напомним, представляет собой планшет с 13,4-дюймовым дисплеем и подставкой. Планшет будет поставляться со съемной клавиатурой с подсветкой для каждой клавиши.

Читайте также: Ноутбук Lenovo получит планшет со стилусом возле тачпада: появились фото

У него также есть возможность подключения к внешнему корпусу графического процессора для более быстрой и качественной графики через фирменный порт.

ROG Flow Z13 можно настроить на изображение IPS 1080p с частотой обновления 120 Гц, но для лучшего качества можно также получить сенсорный экран 4K IPS с частотой обновления 60 Гц.

ROG Flow Z13 будет поставляться в 2022 году с Windows 11 и новейшими процессорами Intel 12-го поколения. Также он получит графическую карту Nvidia RTX 3050 Ti, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 1 ТБ SSD.

Умные часы: вызов Apple Watch и Galaxy Watch

Garmin Venu 2 Plus бросают вызов моделям Apple Watch и Galaxy Watch. Это будет возможно благодаря дополнительной поддержке телефонных звонков для пользователей iOS и Android.

Читайте также: Google Pixel 7 может получить камеру под дисплеем: появились фото

Кроме того, новейшие смарт-часы получат функцию поддержки голосового помощника.

Этот портативный компьютер сможет работать намного дольше благодаря невероятному 9-дневному времени автономной работы.

Лучший ноутбук для заядлых геймеров

Игровой монстр Alienware m17 R5 Ryzen Edition оснащен новейшими процессорами AMD Ryzen и видеокартами Radeon.

Читайте также: Клавиатуру ноутбука от LG окружили сенсорными экранами: для чего они нужны

Несмотря на отсутствие OLED-экрана, большой 17-дюймовый дисплей (до 4K) отобразит мельчайшие детали любой игры.

Он получил приклекательный полуфутуристический дизайн и прочную конструкцию. Это ноутбук, который подойдет заядлым геймерам, выйдет весной 2022 года.

Веб-камера сэкономит заряд и отрегулирует качество просмотра

Sony Bravia Cam предоставляет новые умные функции: она будет определять, где вы должны улучшить качество просмотра.

Если камера Bravia Cam обнаруживает, что в комнате никого нет, она выключит телевизор для экономии энергии.

Он также может регулировать настройки изображения и звука в зависимости от того, где вы сидите, и скажет, если вы находитесь слишком близко к экрану.

Лучший умный замок на NFC

Это первый интеллектуальный замок с поддержкой виртуальных ключей Apple, то есть Schlage можно разблокировать с помощью Apple Watch или iPhone.

Читайте также: Alexa, возьми меня на Луну: голосовой помощник отправится в космос

Добавив замок в свой Apple Wallet, вы сможете открывать или закрывать Schlage Encode Plus на вашей двери, просто поднося устройство к засову.

В то время как некоторые из существующих лучших умных замков имеют контроль приближения через Bluetooth или Wi-Fi, Encode Plus работает с NFC.

Контекст.