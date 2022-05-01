SpaceX осуществил самый быстрый полет астронавтов на МКС

Но до абсолютного рекорда, принадлежащего россиянам, пока очень далеко

SpaceX установил собственный рекорд по длительности полета на МКС / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Космическая компания Илона Маска SpaceX установила новый рекорд по самому быстрому полету астронавтов на своей капсуле Crew Dragon. Перед этим SpaceX установил рекорд по запуску одной ракеты.

Компания запустила четырех астронавтов Crew-4 на Международную космическую станцию ​​для NASA менее чем за 16 часов, что стало самым коротким временем полета с тех пор, как SpaceX начала полеты с экипажем в 2020 году.

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Экипаж миссии Crew-4. Фото: Reuters

"Это самый быстрый запуск для стыковки, который мы когда-либо делали. Это примерно столько же, сколько нужно, чтобы добраться из Нью-Йорка в Сингапур, так что это довольно интересно", – сказал менеджер программы коммерческих экипажей NASA Стив Стич.

Отметим, что запуск осуществлялся на новой капсуле Crew Dragon, получившей название Freedom. Общее время полета составило 15 часов и 45 минут.

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Для сравнения, первый пилотируемый полет SpaceX для NASA, миссия Demo-2 в мае 2020 года, занял около 19 часов, чтобы добраться до станции, а его последний полет Crew-3 для NASA занял почти целый день.

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Хотя полет Crew-4 Dragon был самым быстрым полетом SpaceX к станции, он не был самым быстрым полетом с экипажем за всю историю.

Этот титул по-прежнему принадлежит российскому космическому кораблю "Союз", который в октябре 2020 года попал в Книгу рекордов Гиннеса после того, как доставил на станцию космонавтов за 3 часа 3 минуты, пишет Space.com.