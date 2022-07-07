Парниковые газы – без контроля: в США "разрешили" электростанциям загрязнять атмосферу

Верховный суд США снял запрет на регулирование выбросов углекислого газа, ранее этим занималось Агентств по охране окружающей среды. Теперь у владельцев электростанций "развязаны руки"

В США дали электростанциям возможность регулировать свои собственные выбросы СО2, по сути "разрешив"загрязнять атмосферу / Фото: freepik.com

Экологи и "зеленые" возмущены еще одним невероятным решением Верховного суда США: он дал электростанциям возможность самостоятельно регулировать свои собственные выбросы углекислого газа.

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Электростанции являются вторым по величине источником выбросов парниковых газов в стране, по данным Агентства по охране окружающей среды (EPA), ранее действующего регулирующего органа. Который в настоящее время в значительной степени лишен своей власти в отрасли благодаря этому последнему постановлению.



Это серьезный удар по усилиям страны по борьбе с изменением климата и, скорее всего, будет иметь далеко идущие последствия для попыток других агентств спасти планету от надвигающейся климатической катастрофы.

Попытка этого суда лишить EPA полномочий — это драматический отход от федеральной политики, от судебного прецедента, — сказала Gizmodo Лиза Грейвс, руководитель группы по наблюдению за общественной политикой True North Research .

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