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СЕГОДНЯ Техно

ТОП-10 лучших камер у смартфонов: какой телефон лучше взять и по какой цене

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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15 февраля, 14:35
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Съемки на смартфон зачастую позволяют снимать почти профессиональное видео. Какие из них могут похвастаться лучшей камерой
Какой из смартфонов мог бы похвастаться лучшими камерами?
Какой из смартфонов мог бы похвастаться лучшими камерами?

Интересно, что в первую десятку попали два телефона от Apple, несколько Huawei и даже Google Pixel. В прошлом году картина ТОП10 камерофонов была примерно той же.

Читайте также: iPhone не по карману: сколько украинцы готовы потратить на новый смартфон

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Рейтинг лучших камер в смартфонах учитывает лучшие модели на мировом рынке, его составило авторитетное издание dxomark.

Стоит учесть, что не все из описанных смартфонов поступили на украинский рынок. Напомним, смартфоны от 20 тысяч грн могут позволить себе только 4,8% украинцев.

Среди тех, кто может себе позволить смартфон из флагманской ценовой категории, лидирует Киев. Смартфоны до 5 тысяч грн интересуют жителей западной и северной части Украины.

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ТОП-10 лучших камерофонов в 2022 году

  • Huawei P50 Pro - 144 балла
  • Цена - 907 долларов (25,8 тысяч гривен)

  • Xiaomi Mi 11 Ultra - 143 балла
  • Цена - 1200 долларов (34,2 тысячи гривен)

  • Huawei Mate 40 Pro+ - 139 баллов
  • Цена - 1363 доллара (38,8 тысяч гривен)

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  • Apple iPhone 13 Pro Max - 139 баллов
  • Цена - 1099 долларов (31,3 тысячи гривен)

  • Apple iPhone 13 Pro - 137 баллов
  • Цена - 999 долларов (28,4 тысячи гривен)

  • Huawei Mate 40 Pro - 136 баллов
  • Цена - 1199 долларов (34,2 тысячи гривен)

  • Google Pixel 6 Pro - 135 баллов
  • Цена - 899 долларов (25,6 тысяч гривен)

  • Vivo X70 Pro+ – 135 баллов
  • Цена - 833 доллара (23,4 тысячи гривен)

  • Asus Smartphone for Snapdragon Insiders - 133 балла
  • Цена - 1499 долларов (42,2 тысяч доллара)

Xiaomi Mi 10 Ultra – 133 балла

Цена – 803 доллара (22,6 тысяч гривен)

Ранее мы писали:

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
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