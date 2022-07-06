Apple AirTag в помощь: 5 мест для смарт-меток, о которых вы не думали

Если вы склонны терять личные вещи, то Apple AirTag выручит не только в поиске кошелька или смартфона. Функция "Найти меня" поможет отыскать даже украденный велосипед

С помощью размещения смарт-меток, в Apple AirTag легко отыскать путь в палаточный лагерь, а не только забытые ключи / Фото: istockphoto.com, www.cnet.com

Если вы склонны регулярно терять личные вещи, а также себя самого в пространстве, то используйте Apple AirTag не только для поиска ключей или забытого в квартире смартфона.

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Обычно нужно находиться в зоне действия Bluetooth, чтобы найти AirTag, но вы можете также использовать службу Apple "Find My". Для этого просто переведите свой AirTag в режим пропажи, и вы получите уведомление, как только он окажется в зоне действия сети "Найти меня". AirTag обычно используется для обнаружения кошельков, телефонов или пульта от телевизора.

Для поиска предметов и вещей можно использовать службу Apple "Find My", для этого просто переведите свой AirTag в режим пропажи / Фото: www.cnet.com

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Также вы моете использовать его:

В своей палатке, когда идете в поход. Например, если вы решите пройти пешком несколько миль в один день, вы можете использовать функцию "Найти меня", чтобы найти последнее местоположение AirTag (ваша палатка) и проложить маршрут до лагеря. Если вы склонны забывать свою верхнюю одежду, то по прибытии повесите куртку на вешалку или на спинку стула, поместите AirTag в карман, чтобы знать, где вы ее оставили. Чтобы обойтись без стресса при поиске чемодана в аэрпроту, вы можете поместить внутрь трекер AirTag, чтобы отслеживать его местонахождение. Если вы часто носите с собой ноутбук, то рекомендуется поместить AirTag в один из карманов. Вы сможете не только найти свой дорогой ноутбук, но и сохранить любую конфиденциальную информацию о компании или личную информацию, которая была у вас в сумке. А еще, если вы разместите AirTag в скрытом месте на велосипеде, вы легко сможете его найти в случае угона.

Но лучше всего уведомить полицию и позволить им забрать ваш велосипед, чтобы избежать опасных ситуаций. Этот метод также работает на автомобиле, если он был украден или отбуксирован, или если вы не можете вспомнить, где вы его припарковали.

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