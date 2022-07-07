Военным радаром – по НЛО: зачем британский миллионер просит помощи на Reddit

Уильям Сачити, которого называют британским Илоном Маском, ищет специалистов для починки радара времен холодной войны. Так миллионер собрался охотиться за НЛО

Британский миллионер Уильям Сачити просит помощи на Reddit, чтобы починить радар и ловить НЛО / Фото: wikipedia.org, interestingengineering

Британский технический миллионер Уильям Сачити ищет специалистов, чтобы починить радар времен холодной войны и найти неопознанные летающие объекты (НЛО). Для этого предприниматель инкогнито обратился на Reddit.

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Самое интересное в этом то, что призыв Сачити о помощи был анонимно опубликован на Reddit: миллионера считают таким себе Илоном Маском в Великобритании и предприниматель прославился своими самоуправляемыми автомобилями, доставляющими посылки в Великобритании.

Но радар настолько редок, что пользователям платформы не потребовалось много времени, чтобы выяснить, кто был анонимом. На первый взгляд радар кажется довольно обычным, но его тарелка имеет ширину более 60 футов (18 м) и высоту более 25 футов (7,6 м). Его уникальной особенностью была способность излучать микроволны на расстояние более 250 миль (400 км).

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Сачити уверен, что массивный радар можно привести в действие с помощью небольших устройств размером с настольный компьютер с использованием современных технологий, и, увидев, что он лежит без дела, миллионер захотел что-то с этим сделать.

Уникальной особенностью военного радара была способность излучать микроволны на расстояние более 400 км / Фото: interestingengineering

Поэтому Сачити обратился к Reddit, поскольку платформа — это место, где люди "выдумывают", экспериментируют и дают очень конкретные ответы. Миллионер добавил, что газетная или телевизионная реклама никогда не сможет привлечь таланты, которые привлекает Reddit, и его почтовый ящик теперь полон ответов от экспертов.

В рабочем состоянии радар может быть перепрофилирован для сканирования неба в поисках НЛО, или Сачити может даже позволить студентам и университетам использовать его для поиска других вещей, которые могут их заинтересовать, сказал миллионер.

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