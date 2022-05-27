Вооруженное нападение России на Украину наблюдают международные астронавты: особенно четко видно клубы дыма над оккупированным рашистами Мариуполем и вражеская техника

Войну в Украине видно из космоса: нападение рашистов заснял спутник Maxar Technologies / Фото: www.space.com

Астронавт Европейского космического агентства Матиас Маурер, вернувшийся на Землю с Международной космической станции в прошлом месяце, сказал, что может наблюдать за разворачивающейся в Украине войной из орбитальной лаборатории, находящейся на высоте около 250 миль (400 километров).

Реклама

Вторжение России в Украниу началось 24 февраля, примерно в середине его шестимесячной миссии. Также мы писали, что в США хотят выращивать искусственное мясо в биореакторах.

Когда вы находитесь в космосе, вы сначала чувствуете себя так далеко, – сказал немецкий астронавт в программе "Morgenmagazin" телеканала ARD, согласно переводу, сделанному в среду (25 мая))в "Ньюсуик",- В начале войны вся страна погрузилась в темноту по ночам.

Маурер сказал, что трудно узнать основные достопримечательности Украины, кроме Киева, столицы страны. Но война "была хорошо видна невооруженным глазом из космоса", а иногда "события были четко узнаваемы", добавил Маурер. Например, он отметил, что мог видеть "огромные клубы дыма над такими городами, как Мариуполь".

Горящие здания на восточной окраине украинского города Мариуполя, сфотографированные спутником Maxar Technologies / Фото: www.space.com

Реклама

Российские войска с самого начала вторжения сильно ударили по Мариуполю, стратегически важному портовому городу на южном побережье Украины. Астронавт сказал, что город "в руинах", и указал на признаки усиления российского контроля в регионе, такие как эвакуация украинских солдат с сталелитейного завода, который служил последним редутом.

На этом снимке спутника Maxar Technologies WorldView-2 видно размещение рашистских войск на границе с Украиной / Фото: www.space.com

Само NASA продолжает сотрудничать с Россией, но многие другие российские космические партнерства распались из-за вторжения России в Украину.

Реклама

Также мы писали, что стартап Lonestar планирует закопать все земные секреты на Луне.