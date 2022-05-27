Войну в Украине видно из космоса: нападение рашистов заснял спутник Maxar Technologies

Астронавт Европейского космического агентства Матиас Маурер, вернувшийся на Землю с Международной космической станции в прошлом месяце, сказал, что может наблюдать за разворачивающейся в Украине войной из орбитальной лаборатории, находящейся на высоте около 250 миль (400 километров).
Вторжение России в Украниу началось 24 февраля, примерно в середине его шестимесячной миссии. Также мы писали, что в США хотят выращивать искусственное мясо в биореакторах.
Когда вы находитесь в космосе, вы сначала чувствуете себя так далеко, – сказал немецкий астронавт в программе "Morgenmagazin" телеканала ARD, согласно переводу, сделанному в среду (25 мая))в "Ньюсуик",- В начале войны вся страна погрузилась в темноту по ночам.
Маурер сказал, что трудно узнать основные достопримечательности Украины, кроме Киева, столицы страны. Но война "была хорошо видна невооруженным глазом из космоса", а иногда "события были четко узнаваемы", добавил Маурер. Например, он отметил, что мог видеть "огромные клубы дыма над такими городами, как Мариуполь".
Российские войска с самого начала вторжения сильно ударили по Мариуполю, стратегически важному портовому городу на южном побережье Украины. Астронавт сказал, что город "в руинах", и указал на признаки усиления российского контроля в регионе, такие как эвакуация украинских солдат с сталелитейного завода, который служил последним редутом.
Само NASA продолжает сотрудничать с Россией, но многие другие российские космические партнерства распались из-за вторжения России в Украину.
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