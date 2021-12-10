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Sony показала компактные очки виртуальной реальности

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
10 декабря, 10:19
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Компания Sony презентовала прототип новой гарнитуры виртуальной реальности с OLED-дисплеями с гораздо меньшими габаритами, чем оригинальный шлем PSVR
Появился прототип компактных VR-очков
Появился прототип компактных VR-очков

Шлем использовал один большой дисплей, охватывающий оба глаза, а в новом прототипе сделали два маленьких дисплея.

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Они размером в разы меньше, чем почти у всех аналогов, что позволит в несколько раз снизить вес и габариты будущей гарнитуры, как видно из презентации Sony.

Новый дисплей поддерживает видео до 4K, тогда как максимальное разрешение шлема виртуальной реальности остается до 1080р.

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Сверхнизкая задержка видеоряда – менее 0,01 секунды – позволит избежать головокружения от новой VR-гарнитуры при поворотах головы.

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Разработчики говорят, что очки могут быть использованы как для развлечения – например, видеоигр и посещения концертов, будто бы вживую, так и для серьезной исследовательской работы.

Скорее всего, мы еще не увидим эту модель в 2022 году, так как пока разработан только ее прототип.

Напомним, ранее мы писали про лучшие смартфоны 2021 года для разных задач.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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