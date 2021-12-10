Sony показала компактные очки виртуальной реальности

Компания Sony презентовала прототип новой гарнитуры виртуальной реальности с OLED-дисплеями с гораздо меньшими габаритами, чем оригинальный шлем PSVR

Появился прототип компактных VR-очков

Шлем использовал один большой дисплей, охватывающий оба глаза, а в новом прототипе сделали два маленьких дисплея.

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Они размером в разы меньше, чем почти у всех аналогов, что позволит в несколько раз снизить вес и габариты будущей гарнитуры, как видно из презентации Sony.

Новый дисплей поддерживает видео до 4K, тогда как максимальное разрешение шлема виртуальной реальности остается до 1080р.

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Сверхнизкая задержка видеоряда – менее 0,01 секунды – позволит избежать головокружения от новой VR-гарнитуры при поворотах головы.

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Разработчики говорят, что очки могут быть использованы как для развлечения – например, видеоигр и посещения концертов, будто бы вживую, так и для серьезной исследовательской работы.

Скорее всего, мы еще не увидим эту модель в 2022 году, так как пока разработан только ее прототип.

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