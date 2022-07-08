"Полиглот" от Мета: перевод с 200 языков – не предел для ИИ

Гигант социальных сетей Meta разработал единую модель искусственного интеллекта, которая может переводить между 200 различными языками, то есть универсальный переводчик речи

Meta разработали единую модель искусственного интеллекта, которая может переводить между 200 языкам / Фото: freepik.com, www.sciencetimes.com

Гигант социальных сетей Meta разработал единую модель искусственного интеллекта, которая сможет переводить между 200 различными языками. Многие из которых не поддерживаются существующими коммерческими инструментами.

Также мы ранее писали, зачем британский миллионер просит помощи на Reddit. Стремясь побудить других развивать свою работу, компания сохраняет исходный код проекта открытым. Цель Meta — создать так называемый универсальный переводчик речи. Модель ИИ является частью проекта No Language Left Behind.

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Компания считает, что переводчик имеет решающее значение для роста на нескольких платформах компании, таких как Facebook и Instagram. Компания также планирует использовать переводчик в разработке таких областей, как VR и AR.

Модель уже тестируется для поддержки проекта, помогающего редакторам Википедии переводить статьи на разные языки. Ожидается, что создаваемые инструменты преобразования методов будут использовать пути, разработанные при создании модели.

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Общая цель проекта — распространение программного обеспечения для машинного перевода на менее распространенные языки, и она заслуживает похвалы,- заявил главный исследователь, работающий над машинным переводом в Microsoft, Кристиан Федерманн.

Однако он добавил, что оценки BLEU, теста языкового перевода, сами по себе могут предложить лишь ограниченную меру качества продукции.

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