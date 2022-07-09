Геймеры высказались против NFT, но производителей видеоигр это мало волнует

Геймеры презирают игры, в которых используются криптовалюты и NFT: по их мнению, это лишает видеоигры удовольствия. Новая волна этих игр "Web3" надеется доказать их неправоту.

Геймеры презирают игры, в которых используются криптовалюты и NFT: по их мнению, это лишает видеоигры удовольствия / Фото: unsplash.com, www.cnet.com

Незаменяемые токены, или NFT, занимают небольшую позицию в индустрии видеоигр, но для некоторых геймеров это уже слишком. Их реакция на возможность использования цифровых токенов какой-либо известной игровой компанией была быстрой и жесткой, по их мнению, это лишает видеоигры удовольствия.

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До NFT геймеры обижались на DLC (Downloadable content) Horse Armor, то есть выступали против такого дополнения для видеоигр, которое чаще всего платное. В итоге это привело к тому, что некоторые разработчики почти сразу отказались от грандиозных планов.

Геймеры традиционно отказываются от того, что они считают эксплуататорским контентом, предназначенным для извлечения денег из их кошельков. Но от загружаемого контента или DLC до лутбоксов (виртуальный предмет в компьютерных играх, при использовании которого игрок получает случайные виртуальные предметы различной ценности и назначения) игровая индустрия всегда ищет инновационные способы монетизации продуктов.

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Несмотря на сопротивление геймеров, эксперты говорят, что NFT в видеоиграх, как и DLC, никуда не денутся, потому что такие токены могут быть потенциальными источниками дохода для крупных игровых компаний.

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