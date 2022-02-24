Если вырубят связь: как общаться с родными без интернета и мобильной связи

В случае военных действий украинцы могут остаться без интернета и сотовой связи. Как в таком случае общаться с родными и близкими?

Общаться можно будет даже без интернета и Сети / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

На этот случай придут на помощь программы для обмена сообщениями в автономном режиме. Для связи вам понадобится лишь Bluetooth, Wi-Fi и смартфон на операционной системе Android или iOS.

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Bridgefy

Программа использует Bluetooth для соединения с другими смартфонами, на которых запущено приложение. Она позволяет общаться с пользователями Bridgefy в радиусе 100 метров от вас, но человек должен быть в вашем списке контактов. Можно общаться как с одним человеком, так и вести беседы в групповом чате.

FireChat

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Это приложение использует не только Bluetooth, но и Wi-Fi, позволяя отправлять текстовые сообщения, когда нет подключения к интернету или сотовой связи.

Действие программы ограничивается 60 метрами, зато здесь используется сквозное шифрование, так что ваши разговоры будут в полной защите.

Briar

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Мессенджер позволяет отправлять сообщения через интернет, но при необходимости работает как обычное приложение для отправки сообщений по Bluetooth. Также можно создавать форумы для вопросов и создавать сообщения в блоге, не выходя из приложения.

Two Way: Walkie Talkie

Приложение превращает ваш смартфон в рацию без всякой регистрации. Просто нужно настроиться на любой канал и поделиться им с друзьями.

Единственный минус – отсутствие шифрования и конфиденциальности. Если кто-то случайно введет такой же номер канала, то сможет к вам подключиться.

Rumble

Приложение позиционирует себя как полностью автономное для микроблогинга. После установки соединения через WiFi или Bluetooth Rumble позволяет свободно общаться и обмениваться изображениями, пишет blog.themarfa.name.

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