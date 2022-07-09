Дело труба: китайцы не могут испытывать гиперзвуковые полеты, устройство для которых построили

Китай якобы построил гиперзвуковую аэродинамическую трубу, которая слишком мощна для их электросети. Местонахождение объекта якобы остается тайной, но параметры трубы известны

Китайцы не могут испытывать гиперзвуковую трубу, которую сами построили: электросеть не выдерживает / Фото: istockphoto.com, interestingengineering

Новая аэродинамическая труба, построенная в Китае для испытаний гиперзвуковых полетов, требует столько энергии, что ее нельзя подключить к местной электросети. Хотя в стране действует самая мощная энергосистема в мире, и по ней передается почти треть электроэнергии, производимой на планете.

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Испытания в аэродинамической трубе имеют решающее значение, чтобы узнать, могут ли конструкции самолетов и оружия реализовать свой потенциал. Еще во времена холодной войны Советский Союз и США строили аэродинамические трубы для разрабатываемых ими технологий, хотя мы не знаем, сколько энергии они потребляли.

Первая в мире гиперзвуковая аэродинамическая труба непрерывного действия, моделирующая скорость полета от 7 до 10 Маха, была построена в США. Туннель шириной 3,3 фута (1 м) требовал источника питания мощностью 57 МВт.



Китайская же аэродинамическая труба высотой 10 футов (3 м) в три раза шире, и, по словам исследователя из Института механики в Пекине, ей требуется мощность 900 МВт, если Китай захочет проводить гиперзвуковые испытания в условиях непрерывного потока ветра на скорости Маха 8.

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