Астронавты показали, как танцуют вальс в невесомости на МКС

Астронавту Матиасу Мауреру будет не хватать таких выходок на Земле

Астронавты станцевали вальс на МКС / Фото: скриншот

Члены экипажа SpaceX Crew-3 немного повеселились на Международной космической станции перед возвращением домой.

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Астронавт Матиас Маурер опубликовал в Twitter видео, на котором он и его партнеры исполняют танец в невесомости под вальс "На прекрасном голубом Дунае" Иоганна Штрауса.

Маурер признался, что таким образом астронавты проверяют свои скафандры и называют это "вальсом подгонки скафандров". Он добавил, что ему будет не хватать микрогравитации и этих выходок.

Раджа Чари из NASA, Том Маршберн и Кайла Бэррон вместе с Маурером из Европейского космического агентства должны покинуть Международную космическую станцию ​​в среду, а на следующий день приземлиться в море недалеко от Флориды.

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Ранее мы писали, что ракету, падающую из космоса, поймали вертолетом. Попытка оказалась не совсем удачной, но владельцы компании удовлетворены своим экспериментом.