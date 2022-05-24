Откуда на Марсе "собачья дверь" – марсоход Curiosity развенчал интернет-сенсацию об инопланетянах

Обнаруженные в скалах Марса "двери" – это вовсе не жилье инопланетян: находка марсохода Curiosity всего лишь камень, и одновременно – важное научное открытие

Марсоход Curiosity развенчал интернет-сенсацию об инопланетянах: "собачья дверь" - всего лишь трещина в скале

Марсоход НАСА Curiosity обнаружил "собачью дверь" в Восточных скалах кратера Гейла: так ученые назвали странную трещину, всего 12 дюймов (30 сантиметров) в высоту и 16 дюймов (40 сантиметров) в ширину.

Ясно, что людям было бы трудно войти в скалу через эту "дверь", поэтому команда НАСА назвала ее просто "дверью для собак". Также мы писали, что Вселенная играет с Хабблом – удалось ли астрономам получить такие желаемые данные.

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Сразу же после публикации фото "собачьей двери" Интерн6ет взорвался предположениями, что на Марсе обнаружен инопланетный разум. Но подобные трещины довольно распространенное явление в различных горных породах как на Марсе, так и на Земле, – сообщатся в заявлении НАСА.

Команда Curiosity прокомментировала ажиотаж в интернете, развенчав мнение "экспертов" о том, что на Марсе нашли жизнь. Это всего лишь игры человеческого мозга, находить в разных формах то, чего там на самом деле нет, написали ученые в твиттере.

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Марсоход Curiosity развенчал интернет-сенсацию об инопланетянах на красной планете / Фото: NASA

И, хотя исследователи не видят сенсационного открытия инопланетной цивилизации за "собачьей дверью", странная трещина все же является важным научным открытием. Поскольку "собачья дверь" открывает новые возможности для следующих исследований.

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