Безупречный SpaceX Falcon 9 – рекордный запуск спутников Starlink прошел успешно

Ракета Falcon 9 с 53 интернет-спутниками SpaceX Starlink стартовала сегодня, в четверг 7 июля в 9:11 утра по восточному поясному времени (13:11 по Гринвичу), все прошло успешно.
Также мы ранее писали, что SpaceX осуществил самый быстрый полет астронавтов на МКС. Так, Falcon 9 успешно стартовал со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Примерно через 8,5 минут после старта первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю для приземления беспилотного корабля SpaceX Just Read the Introduction, расположенного в Атлантическом океане у побережья Флориды.
SpaceX завершил трансляцию до того, как 53 бортовых спутника Starlink были выведены на низкую околоземную орбиту разгонным блоком ракеты, но этот этап также прошел гладко, подтвердили представители компании в Twitter.
Это была 13-я миссия для первого этапа этого Falcon 9, установившая рекорд повторного использования, который компания установила только в прошлом месяце при другом запуске Starlin сообщили представители компании.
Ракета-носитель ранее помогла запустить первый в истории полет SpaceX с экипажем, миссию Demo-2 на Международную космическую станцию в 2020 году; также была роботизированная грузовая миссия в орбитальную лабораторию; две миссии "райдшеринг", каждая из которых поднимала десятки спутников; южнокорейский военный спутник связи ANASIS-II; и семь других партий Starlink,
Такой обширный повторный полет является большим приоритетом для SpaceX и ее основателя и генерального директора Илона Маска, который давно подчеркивал, что полное и быстрое повторное использование ракеты является ключевым прорывом, необходимым для открытия возможности исследования космоса.
Также мы писали, что интернет Starlink будет доступен в самолетах и поездах.